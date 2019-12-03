Ülkenin en prestijli okulunda skandal! Beş öğrencisiyle birlikte oldu

Skandal olay, Güney Afrika'nın en seçkin okullarından birinde meydana geldi. 30 yaşındaki evli öğretmen Fiona Viotti'nin beş öğrenciyle ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Fiona Viotti, ekim ayında Bishops Diocesan College'dan istifa ettiğini duyurmuştu. İstifanın üzerinden çok geçmeden, okulda öğrenci olan 18 yaşındaki bir genç, öğretmeniyle cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.

Okul bu iddialarla ilgili soruşturma başlattığında ise dört öğrencinin daha Fiona Viotti ile uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Güney Afrika'nın liman kentlerinden Cape Town'un en prestijli okullarından biri olan Bishops Diocesan College'da meydana gelen skandal olayda, Fiona Viotti'nin 2013 ile 2019 yılları arasında toplam beş öğrencisiyle ilişkiye girdiği belirlendi.

Okulda su topu eğitmeni olarak görev yapan Viotti, bu iddialar gün yüzüne çıkmadan sadece birkaç gün önce istifasını duyurmuştu.

Söz konusu uygunsuz ilişkilerin, Fiona Viotti'nin risk sermayedarı Pavo Viotti ile 2018 yılında yaptığı evlilikten hem önce hem de sonra gerçekleştiği ortaya çıktı.