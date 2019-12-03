Ülkenin en prestijli okulunda skandal! Beş öğrencisiyle birlikte oldu

Skandal olay, Güney Afrika'nın en seçkin okullarından birinde meydana geldi. 30 yaşındaki evli öğretmen Fiona Viotti'nin beş öğrenciyle ilişkiye girdiği ortaya çıktı.
Fiona Viotti, ekim ayında Bishops Diocesan College'dan istifa ettiğini duyurmuştu. İstifanın üzerinden çok geçmeden, okulda öğrenci olan 18 yaşındaki bir genç, öğretmeniyle cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.
Okul bu iddialarla ilgili soruşturma başlattığında ise dört öğrencinin daha Fiona Viotti ile uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Güney Afrika'nın liman kentlerinden Cape Town'un en prestijli okullarından biri olan Bishops Diocesan College'da meydana gelen skandal olayda, Fiona Viotti'nin 2013 ile 2019 yılları arasında toplam beş öğrencisiyle ilişkiye girdiği belirlendi.
Okulda su topu eğitmeni olarak görev yapan Viotti, bu iddialar gün yüzüne çıkmadan sadece birkaç gün önce istifasını duyurmuştu.
Söz konusu uygunsuz ilişkilerin, Fiona Viotti'nin risk sermayedarı Pavo Viotti ile 2018 yılında yaptığı evlilikten hem önce hem de sonra gerçekleştiği ortaya çıktı.
Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre, Fiona Viotti olay ortaya çıktığında zaten istifa etmiş olduğu, okuldan herhangi bir yaptırım görmeyecek.
Okuldaki diğer öğretmenlerin hiçbirinin Viotti'nin bu davranışından haberdar olmadığı da edinilen bilgiler arasında.
Fiona Viotti, skandal patlak verdiğinden beri basına herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Ancak Fiona'nın avukatı William Booth, öğretmenin psikiyatrik yardım aldığını açıkladı.
Fiona Viotti'nin kocası Pavo Viotti'nin ise eşinden ayrılacağı, ancak olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.
1849 yılında kurulan, köklü ve prestijli bir okul olan Bishop's Diocesan College, yıllık ücreti 15 bin sterlin olan, zenginlerin ve iş insanlarının çocuklarının gittiği bir okul olarak biliniyor.
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