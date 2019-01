"Ülkenin geleceğini hedef almak gazetecilikle bağdaşmaz"

Gazetecilerin kamu yararı gözetmesi gerektiğinin altını çizen Usta, "Böylesine ulvi bir görevi yerine getiren emekçi gazetecilerimizin, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleriyle özel hayata saygı çerçevesinde görev yapmaları çok çok önemlidir. Siz değerli gazetecilerimiz, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi önemli bir misyon taşıyorsunuz. Her türlü koşulda görevini yerine getiren, mesai saati gözetmeksizin vatandaşımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için mücadele veren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tüm gazetecileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik etti.

Gazetecilerin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğine değinen Altay, şöyle konuştu:

"Yalnızca çağımızın değil, kapsama alanı gereği her çağın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yapıldığı takdirde kamuoyunu aydınlatan çok önemli bir meslektir. Meslek hayatınız boyunca her an haber ve bilgi peşinde koşan siz gazeteciler, halkımızın talep ve beklentilerini de yansıtarak kamusal bir görev yapıyorsunuz aslında. Bunu yaparken hem basın meslek ilkelerini gözetmek, hem kişilik haklarına saygı göstermek hem de dünyanın en zengin dillerinden biri olan Türkçemizi doğru kullanmak ve korumak zor ve kaçınılmazdır. Konyamız bu açıdan çok şanslı. Zira hem yayıncılık hem de içerik bakımından Konya basınının seviyesi oldukça yüksektir."

Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarına, şehrin ve ülkenin gelişimine verdikleri katkı dolayısıyla da teşekkür etti.