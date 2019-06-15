İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Haksızlığa rağmen hodri meydan dedik. Biz yanlış yapılıp iptal edilmiş bir seçime gitmiyoruz. Seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanının hakkını saklı tutarak seçime gidiyoruz." dedi.

Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy’de esnaf ve İYİ Parti seçim çadırlarını ziyaret eden Akşener, 31 Mart seçimleri öncesi kendilerinin proje odaklı kampanya yürüttüğünü ancak Cumhur İttifakı'nın yöneticilerinin ise kendilerine karşı kara propaganda yapıp, hakaret dili kullandığını öne sürdü.

31 Mart seçimlerinin yenilenme kararı üzerine itiraz etmediklerini belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Haksızlığa rağmen hodri meydan dedik. Biz yanlış yapılıp iptal edilmiş bir seçime gitmiyoruz. Seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanının hakkını saklı tutarak seçime gidiyoruz. Çünkü bu ülkenin beraberliğe, kardeşliğe ve bütünlüğe ihtiyacı var. Ülkenin gerilime değil, normalleşmeye ihtiyacı var. 31 Mart akşamı İstanbullular bir karar verdi. Sayın İmamoğlu'nu İBB Başkanı seçti. Sayın Erdoğan 31 Mart akşamı bir konuşma yaptı. Allah var çok ümitlendim. Yani sadece AK Parti’nin cumhurbaşkanı olmaktan çıkacak 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmaya yönelik bir fırsat çıktı ortaya. Bunu şansa çevirecek ve neticede Türkiye normalleşecek diye düşündük. Arkasından ne oldu, ne bitti bilmiyoruz, sonuç İBB başkanlığı iptal edildi. Niye iptal edildi diye biraz araştırdık. Ortaya bir şey çıktı, İstanbul seçiminin iptalinin sebebi duygusalmış."