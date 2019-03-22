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"Ülkenin hangi tarihsel mecradan geldiğini bilenler ülkeyi yönetsin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Gönlümüz ister ki bu büyük ülkenin hangi tarihsel mecradan geldiğini, nereye gitmek istediğini bilen insanlar bu ülkeyi yönetsin" -"Türkiye'de yerel seçim ikliminde maalesef insanlarımızın gerçek gündemi konuşulmuyor"

GAZİANTEP (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Gönlümüz ister ki bu büyük ülkenin hangi tarihsel mecradan geldiğini, nereye gitmek istediğini bilen insanlar bu ülkeyi yönetsin." dedi.

Uysal, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, partisince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ilçe halkıyla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Partisinin politikalarından bahseden Uysal, üreten, çalışan ve kul hakkı yemeyen kişileri belediye başkanlıkları için aday gösterdiklerini ve temel ilkelerinin bunlar olduğunu ifade etti.

Gültekin Uysal, halkın gerçek gündemini bildiklerini ve ona göre siyaset yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gönlümüz ister ki bu büyük ülkenin hangi tarihsel mecradan geldiğini, nereye gitmek istediğini bilen insanlar bu ülkeyi yönetsin. Yoksa sağda solda yolunu kaybeden değil, bu ülkenin kaynaklarını heba eden değil. İstiyoruz ki milli iradenin sahibi, milletin sesi olacak yürekli insanlar yönetsin. İşte burada yürekli insanlar bir araya gelmiş haykırıyoruz. Demokrat Parti olarak 1946'da bir itiraz içinden çıktık, geldik. O gün de iddiamız aynıydı, bunca zaman geçmiş benim güzel ülkemde yine dertler aynı. O gün de 'demokrasi aşımız, ekmeğimizdir' diyorduk, bugün de 'demokrasi aşımız ekmeğimizdir' diyoruz."

Uysal, DP İslahiye adayı Yusuf Yıldızgil'e destek isteyerek, seçilmesi halinde Yıldızgil'in kapısının herkese açık ve tek işinin hizmet olacağını vurguladı. Diğer adayların milletin gerçek gündeminden başka her şeyi konuştuğunu savunan Uysal, "Böyle bir Türkiye'de yerel seçim ikliminde maalesef insanlarımızın gerçek gündemi konuşulmuyor. Varsa yoksa dillerine dolamışlar dini, milli bir takım hamasi argümanlar. Bunlarla yatıyorlar, bunlarla kalkıyorlar. Oysaki bu ülkede yatağa aç giren insanlar var. Hala küflü ekmeği yemek zorunda olan benim insanım var. Bununla dertleneceğiz başka şeyle değil." diye konuştu.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Gaziantep islahiye miting yerel seçim

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