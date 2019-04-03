Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye'nin içeride ve dışarıda sorunlarını asgariye indirmesi, iç sorunlarını büyük ölçüde uzlaşma ve diyalogla çözmesi önem arz ediyor. Daha keskin ve gergin bir iç politika yerine daha uzlaşmaya dönük, iktidarı ve muhalefetiyle birbirimizi anlamaya yönelik adımlarla ülkenin iç gündemini normalleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası'nın Emek Konukevi'nde düzenlenen Başkanlar Kurulunun basına açık bölümünde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlere katılımın yüzde 84 düzeyinde olduğuna dikkati çeken Arslan, bu oranın birçok ülkeye göre rekor sayılabileceğini söyledi.

Seçmenin oylarıyla önemli mesajlar verdiğini ifade eden Arslan, "Milletimizin sağduyusuna, basiretine, ortaya koyduğu performansa teşekkür etmek gerekiyor. Tabii ki herkesin arzu ettiği bir sonuç çıkmadı. Kaybedenler oldu, kazananlar oldu. Ancak kaybedenler nedenleri başkasında aramamalı. 'Acaba biz nerede eksik yaptık, biz nerede hata yaptık, vatandaşı nerede dinlemedik, vatandaş niye bize oy vermedi' sorularını siyasiler, adaylar kendilerine sormalılar. 'Vatandaş yanlış yaptı' gibi suçlamalardan kaçınmak gerek." değerlendirmesinde bulundu.