TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin istikrarını sarsmaya çalışanları hezimete uğratma gücüne sahip olduklarını söyledi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, başkent Trablus'ta İtalyan Büyükelçi Giuseppe Buccino Grimaldi'yi kabul etti.

General Halife Hafter ve güçlerinin Trablus'u ele geçirme çabalarına tepki gösteren Serrac, "Libyalıların sadece sivil ve demokratik bir devlet çatısı altında yaşayacağını" vurguladı.

Serrac, UMH'ye bağlı askeri güçlerin saldırılara verdiği karşılığa ilişkin "Ülkenin istikrarını sarsmaya çalışanları hezimete uğratma gücümüz var." ifadelerini kullandı.

İtalyan Büyükelçi Grimaldi de ülkesinin, söz konusu saldırıyı ve sivillerin hayatı için oluşturduğu tehlikeyi kabul etmediğini vurgulayarak, "Hafter güçlerinin geldikleri yere geri dönmesi gerektiğini" ifade etti.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.