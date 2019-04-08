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"Ülkenin istikrarını sarsmaya çalışanları hezimete uğratma gücümüz var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:37 | Son Güncelleme

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Libyalıların sadece sivil ve demokratik bir devlet çatısı altında yaşayacağını ifade etti - Serrac, ülkenin istikrarını sarsmaya çalışanları hezimete uğratma gücüne sahip olduklarını belirtti

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin istikrarını sarsmaya çalışanları hezimete uğratma gücüne sahip olduklarını söyledi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, başkent Trablus'ta İtalyan Büyükelçi Giuseppe Buccino Grimaldi'yi kabul etti.

General Halife Hafter ve güçlerinin Trablus'u ele geçirme çabalarına tepki gösteren Serrac, "Libyalıların sadece sivil ve demokratik bir devlet çatısı altında yaşayacağını" vurguladı.

Serrac, UMH'ye bağlı askeri güçlerin saldırılara verdiği karşılığa ilişkin "Ülkenin istikrarını sarsmaya çalışanları hezimete uğratma gücümüz var." ifadelerini kullandı.

İtalyan Büyükelçi Grimaldi de ülkesinin, söz konusu saldırıyı ve sivillerin hayatı için oluşturduğu tehlikeyi kabul etmediğini vurgulayarak, "Hafter güçlerinin geldikleri yere geri dönmesi gerektiğini" ifade etti.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.

UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ye bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasında çatışmalar sürüyor.

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