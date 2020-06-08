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Ülkenin sağlık bakanı koronaya yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkesi Gine'de Sağlık Bakanı Remy Lamah'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Ülkenin sağlık bakanı koronaya yakalandı!

Lamah, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Görevi gereği, salgınla mücadele en ön saflarda yer aldığını belirten Lamah, bu nedenle sosyal mesafe kuralları ve hijyen önlemlerine dikkat etseler de kendisi ve etrafındakileri korumak için sıklıkla test olduklarını kaydetti.

Bakan Lamah, dün yapılan testin pozitif çıktığını aktararak halktan sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine uyarak Kovid-19'dan korunmalarını istedi.

Aktif vaka sayısının 1217 olduğu Gine'de virüs bulaşan 23 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 877 kişi sağlığına kavuştu.

O HABER YALANLANDI

Diğer yandan Togo Eğitim Bakanlığı, okulların bugün eğitime başlayacağına dair ulusal basında çıkan haberleri yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitime ne zaman başlanacağına, salgın durumunun incelenmesinin ardından istişarelerle karar verileceği ifade edildi.

Eğitimin ciddi sosyal mesafe önlemleri altında başlayacağı kaydedilen açıklamada, okul müdürleri, öğretmenler ve eğitim görevlilerinin okulların yeniden açılma çalışmasına aktif katkıda bulunmaları için 2 Haziran'dan bu yana görevlerinin başında olduğu aktarıldı.

Aktif vaka sayısının 234 olduğu Togo'da virüs bulaşan 13 kişi yaşamını yitirdi, 248 kişi sağlığına kavuştu.

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