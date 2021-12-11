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Ülkenin sağlık sistemi çöktü! Önlemleri bir hafta ertelediler

11.12.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da Sağlık Bakanlığı sistemine düzenlenen siber saldırı nedeniyle Ulusal Bağışıklama Programının bildirim sisteminin yanı sıra Covid-19’a karşı Ulusal Aşı Sertifikası verilmesini sağlayan sistem çöktü. Saldırı sonrası milyonlarca bilgi ele geçirilirken yurt dışından gelen yolcular için uygulanacak olan yeni sağlık önlemleri 1 hafta ertelendi.

Ülkenin sağlık sistemi çöktü! Önlemleri bir hafta ertelediler

Bilgisayar korsanları Brezilya Sağlık Bakanlığını hedef aldı. Yapılan siber saldırıdan pek çok önemli sağlık sistemi etkilendi.

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MİLYONLARCA BİLGİ ELE GEÇİRİLDİ

Sağlık Bakanlığına düzenlenen siber saldırı sonrası yapılan açıklamada, saldırının sabah saatlerinde meydana geldiği ve saldırıda Ulusal Bağışıklama Programının bildirim sisteminin yanı sıra Covid-19’a karşı Ulusal Aşı Sertifikası verilmesini sağlayan sistemin etkilendiği aktarıldı. Milyonlarca bilginin ele geçirildiği saldırı hakkında soruşturmanın devam ettiği ve sistemlerin en kısa sürede eski haline getirmek için çalışıldığı bildirildi.

BİLGİSAYAR KORSANLARINDAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Saldırıyı üstlenen Lapsus Grubu adlı bilgisayar korsanları, Sağlık Bakanlığı sitesine "Verileri kurtarmak istiyorsanız bize ulaşın" mesajı bıraktı. Lapsus Grubu’nun, tahminen 50 terabayt veri kopyalandığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga gazetecilere verdiği demeçte, Bakanlığın kopyalanan tüm bilgileri elinde tuttuğunu ve hiçbir verinin kaybolmayacağını dair güvence verdi.

BREZİLYA'YA GELEN YOLCULAR İÇİN ÖNLEMLER BİR HAFTA ERTELENDİ

Saldırı nedeniyle milyonlarca Brezilyalı halka açık yerlere erişemezken, yurt dışına seyahat edecek olanlar ise aşı pasaportu çıkaramadı. Ayrıca Brezilya’ya gelen yolcular için uygulanacak olan yeni sağlık önlemleri de bir hafta ertelendi.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun aşı pasaportunun kullanılmasına karşı çıkmasına rağmen salı günü alınan tedbirler kapsamında, Brezilya’ya gelen aşısız yolcular 5 gün karantinaya alınacak ve Covid-19 için test edilecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Brezilya
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