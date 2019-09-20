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"Ülkenin seçimle vakit geçirmesi doğru değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç: - "Çevremizde oluşan sorunları da düşündüğünüz zaman ülkenin bir daha kendi içine dönüp bir seçimle vakit geçirmesi doğru değildir"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, "Çevremizde oluşan sorunları da düşündüğünüz zaman ülkenin bir daha kendi içine dönüp bir seçimle vakit geçirmesi doğru değildir." dedi.

Milletvekili Kılıç, AK Parti Kars Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Arslan ile Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yunus Kılıç, burada yaptığı konuşmada, ülkenin bir erken seçimle vakit geçirmesinin doğru olmadığını söyledi.

Ülkenin gündeminin yeniden seçimle işgal edilmeyecek kadar önemli olduğunu belirten Kılıç, "Çevremizde oluşan sorunları da düşündüğünüz zaman ülkenin bir daha kendi içine dönüp bir seçimle vakit geçirmesi doğru değildir. AK Parti, almış olduğu bu sorumluluğu 2023'e kadar da sürdürecektir. Aklımızda, parti olarak başka bir düşünce yoktur." diye konuştu.

Kılıç, Kars Belediyesiyle uyumlu çalışmayı yakalayamadıklarını vurgulayarak, son 5 yıldır şehir içindeki hizmetlerde bazı eksikliklerin oluştuğunu dile getirdi.

Şehir içindeki ana yolları yapmaya devam ettiklerini anlatan Kılıç, "Bir taraf yapamıyor diye biz şehre hizmet yapmaktan vazgeçmiş değiliz. Biz hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Çünkü kafamızda bir Kars var ve buna en hızlı şekilde yaklaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da Kars'ta bir çok alanda çalışmalar yaptıklarını anımsatarak, "İlimizin ihtiyacı olup da el atmadığımız, süreçlerini başlatmadığımız hiçbir şey yok. Ya etüt ya da proje aşamasındadır, bir şekilde ilgili bakanların gündemine girmiştir, ilgili bakanlıklarda süreç başlamıştır." açıklamasında bulundu.

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