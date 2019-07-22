Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu şirketleri arasında yer alan Ülker’in, 2018 Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı. 2018’de yapılan iyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla 16,5 milyon lira tasarruf gerçekleştiren Ülker, 2024 sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2014’ten beri karbon salım artışı olmadan büyüyor.

Kurulduğu günden bu yana ‘israfsız şirket modeli’ prensibiyle üretimini sürdüren Ülker, 2018 yılına ait ilerlemeleri açıkladığı 4. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Operasyonel mükemmellik çalışmalarıyla hem maddi kayıpla mücadele eden hem de süreçlerini sürekli yalınlaştırarak çalışanlarının ve tedarikçilerinin daha az kaynakla katma değerli işler üretmesini sağlayan Ülker’de 2018 yılında 16,5 milyon lira tasarruf gerçekleştirildi. 2019 yılında da 10 milyon liralık tasarruf öngörülen iyileştirme çalışmaları da sıfır kayıp hedefi doğrultusunda ilerliyor.

2018 yılında atıklarının yüzde 90’ını geri dönüştüren şirket, 2014’e göre birim üretim başına su kullanımını yüzde 30 azaltarak şimdiden 2024 hedefine ulaştı. Bu rakam 3 milyon nüfuslu bir ilin günlük su tüketimine eş değer. İyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla kullandığı enerji miktarını azaltmayı hedefleyen Ülker bu doğrultuda 2018 yılında 9 bin hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine eşit toplam 14.2 bin MWh enerji tasarrufu sağladı. Bu aynı zamanda 2,4 milyon lira maddi tasarruf anlamına geliyor.

Ülker’in 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ülker-Türkiye, Orta Asya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan, “Şirketimizi ileriye taşırken, hedeflerimiz arasında gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gıda sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etmek de bulunuyor. Bu nedenle kurulduğumuz ilk günden bu yana israfsız şirket prensibiyle hareket ediyor, sürdürülebilirlik alanında da lider bir şirket olmak için çalışıyoruz” dedi.

Buyurgan sözlerine şöyle devam etti:

"Kuruluşumuzun 80. yılına denk gelen 2024 için belirlediğimiz çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk, liderlik alanlarını kapsayan sürdürülebilirlik hedeflerimize adım adım yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Finansal açıdan 2018 yılında da başarılı performansımızı sürdürerek 554 bin ton satış hacmine, 5.9 milyar lira ciroya ve 779 milyon lira esas faaliyet karına ulaştık. Değer zincirimizin vazgeçilmez halkalarının tamamına dokunarak; topraktan çiftçiye, çalışanlardan müşterilere uzanan yelpazede tüm paydaşlarımızla beraber gelişmek ve büyümek bizim için önemli. Sektörel ve uluslararası girişimlerde farklı paydaş gruplarıyla beraber çalışıyor, birlikte ve sistemli çalışmanın öneminin farkındayız. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak şirket ve tüm çalışanlar tarafından benimsendiğinde başarılı olacağını inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin katkılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz."