İSTANBUL (AA) - Ülker, "Sıfır Kayıp" hedefiyle geçen yıl 16,5 milyon lira tasarruf etti.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Ülker, 2018 yılına ait ilerlemeleri açıkladığı 4. Sürdürülebilirlik Raporu'nu (2018 Sürdürülebilirlik Raporu) yayımladı.

Operasyonel mükemmellik çalışmalarıyla hem maddi kayıpla mücadele eden hem de süreçlerini sürekli yalınlaştırarak çalışanlarının ve tedarikçilerinin daha az kaynakla katma değerli işler üretmesini sağlayan Ülker'de 2018'de 16,5 milyon TL tasarruf gerçekleştirildi. 2019 yılında da 10 milyon TL’lik tasarruf öngörülen iyileştirme çalışmaları da sıfır kayıp hedefi doğrultusunda ilerliyor.

2018 yılında atıklarının yüzde 90'ını geri dönüştüren şirket, 2014'e göre birim üretim başına su kullanımını yüzde 30 azaltarak şimdiden 2024 hedefine ulaştı. Bu rakam, 3 milyon nüfuslu bir ilin günlük su tüketimine eş değer.

İyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla kullandığı enerji miktarını azaltmayı hedefleyen Ülker, bu doğrultuda geçen yıl 9 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşit toplam 14,2 bin MWh enerji tasarrufu sağladı. Bu aynı zamanda 2,4 milyon TL maddi tasarruf anlamına geliyor.