HABER

Ülker, üst üste 2’inci kez ‘iyi yaşam markası’ seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:40 | Son Güncelleme

Ülker, Nielsen ve Sustainable Brands İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen “İyi Yaşam Araştırması”nda, üst üste ikinci kez iyi yaşama ulaştıran gıda markası seçildi.Ülker; tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan “Good Life/İyi Yaşam Araştırması”na göre, gıda sektöründe üst üste ikinci kez “iyi yaşam markası” seçildi.Araştırma şirketi Nielsen ve Sustainable Brands İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmada tüketiciler için iyi bir yaşamın ne anlama geldiği tespit edilerek, yaşamlarındaki yeni hedeflere ulaşma sürecinde markaların kendilerine nasıl destek verdiğiyle ilgili düşünceleri ortaya konuyor.“Tüketicilerimize teşekkür ediyoruz”Sustainable Brands İstanbul etkinliği kapsamında düzenlenen ödül töreninde konuşan Ülker Pazarlama Lideri Aslı Özen Turhan, Ülker’in tüketicisiyle uzun soluklu, güçlü duygusal bağa dayanan bir ilişkisi olduğunu dile getirdi.

Ülker, Nielsen ve Sustainable Brands İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen “İyi Yaşam Araştırması”nda, üst üste ikinci kez iyi yaşama ulaştıran gıda markası seçildi.
Ülker; tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan “Good Life/İyi Yaşam Araştırması”na göre, gıda sektöründe üst üste ikinci kez “iyi yaşam markası” seçildi.
Araştırma şirketi Nielsen ve Sustainable Brands İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmada tüketiciler için iyi bir yaşamın ne anlama geldiği tespit edilerek, yaşamlarındaki yeni hedeflere ulaşma sürecinde markaların kendilerine nasıl destek verdiğiyle ilgili düşünceleri ortaya konuyor.
“Tüketicilerimize teşekkür ediyoruz”
Sustainable Brands İstanbul etkinliği kapsamında düzenlenen ödül töreninde konuşan Ülker Pazarlama Lideri Aslı Özen Turhan, Ülker’in tüketicisiyle uzun soluklu, güçlü duygusal bağa dayanan bir ilişkisi olduğunu dile getirdi. Turhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketicilerimiz, Ülker’i çocukluklarının bir parçası olarak görüyor. Ürünlerimizin kalitesi, değişmeyen lezzeti, güvenilir olması, yenilikçilik anlayışı, müşteri memnuniyeti, geniş ürün yelpazesi ve ait olduğu topluma karşı duyduğumuz sorumluluk, tüketicimizin gözünde bizi en sevilen marka yapıyor. Hem ürün geliştirme sürecinde hem de ürünün rafa çıkmasından sonra tüketicilerden alınan geri bildirimleri yakından takip ediyor ve öğrendiklerimizle markalarımıza değer katmaya devam ediyoruz. Bu ödülü üst üste ikinci kez kazanmanın mutluluğunu yaşıyor, tüketicilerimize çok teşekkür ediyoruz, onları mutlu etmek, iyi yaşama ulaştıran marka olmaya devam etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
Medicabil’den ‘Afet Psikolojisi Semineri’Medicabil’den ‘Afet Psikolojisi Semineri’
İkinci kez seçilen belediye başkanı, makam odasının kapısını söktürdüİkinci kez seçilen belediye başkanı, makam odasının kapısını söktürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Aras Rezzan öldürüldü

Aras Rezzan öldürüldü

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.