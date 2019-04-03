Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in oğlu Yahya Ülker ile Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin kızı Hatice Tamince dünya evine girdi. Sait Halim Paşa Yalısı’nda aile arasına yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebrik mesajı gönderdi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in oğlu Yahya Ülker ile Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin kızı Hatice Tamince, 29 Mart 2019 Cuma akşamı Sait Halim Paşa Yalısı’nda aile arasında kıyılan nikahla dünya evine girdi. Sait Halim Paşa Yalısı’nda verilen yemeğine Ülker ve Tamince ailesinden oluşan sınırlı sayıda davetli katıldı.

Nikah töreni sonrası aile adına teşekkür konuşması yapan Ali Ülker, nikaha tebrik mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın mesajını okudu. Ali Ülker tarafından okunan Cumhurbaşkanı mesajında, “Her iki ailenin çocuklarının bir ömür boyu sağlık sıhhat ve mutluluklar dilerken her iki aileyi tebrik eder gençlerimize mutluluklarının nice uzun yıllar sürmesini dilerim.” ifadeleri yer aldı.

Hatice Tamince-Yahya Ülker çiftinin düğün töreni 6 Nisan 2019 Cumartesi günü Dubai’de gerçekleşecek.

