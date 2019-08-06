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Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar payı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan: - "Toplam atıştırmalık pazarının lideri Ülker, bayramın da 1 numarası olarak açık ara liderliğini Ramazan Bayramı'nda da devam ettirdi ve son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaştı" - "Ülker'in hediyelik ve ikramlık çikolatada pazar payı ton bazında yüzde 33,5’e, ciroda ise yüzde 38,6’ya ulaştı ve açık ara pazar lideri olduk" - "Ramazan Bayramı döneminde çikolata ve şekerleme pazarı 600 milyon TL büyüklüğe ulaştı"

İSTANBUL (AA) - Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan, Ülker'in son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaştığını belirterek, "Ülker'in hediyelik ve ikramlık çikolatada pazar payı ton bazında yüzde 33,5’e, ciroda ise yüzde 38,6’ya ulaştı ve açık ara pazar lideri olduk." ifadesini kullandı.

Ülker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Turhan, bayram dönemlerinin tüketiciler kadar Ülker için de özel olduğunu kaydetti.

Ramazan Bayramı döneminde çikolata ve şekerleme pazarının 600 milyon TL büyüklüğe ulaştığını aktaran Turhan, şunları kaydetti:

"Toplam atıştırmalık pazarının lideri Ülker, bayramın da 1 numarası olarak açık ara liderliğini Ramazan Bayramı'nda da devam ettirdi ve son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaştı. Önümüzdeki Kurban Bayramı’na da çikolata ve şekerleme portföyümüzdeki 47 çeşitli ürünle tüketicilerimizle buluşmaya hazırız. Elli yılı aşkın süredir bayramların değişmeyen ikramı 'Ülker Çikolatin', sütlü çikolatası ve Osmanlı 'Çintemani' deseninden esinlenilerek hazırlanan rengarenk ambalajıyla, bayram ikramlarının klasikleri arasında yer alıyor."

- "Aynı özende ürünler sunmak için çalışmaya devam ediyoruz"

Aslı Özen Turhan, hediyelik çikolata portföyünün lider ürünü Ece Çikolata'nın da içerisindeki bütün fındık ve yumuşak fındık kremasıyla tercih edilen bir diğer ürün olduğunu dile getirerek, "Şekerlemede ise tüketicilerimiz Ülker Damla Sakızlı Toffe ve Ülker Lokumcuk’a yoğun ilgi gösteriyor. Her bayram aynı özen, kalite ve lezzette ürünler sunmak için çalışmaya devam ediyoruz." bilgisini verdi.

Yıllardır bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan Ülker’in hediyelik ve ikramlık çikolatada pazar payının ton bazında yüzde 33,5’e, ciroda ise yüzde 38,6’ya ulaştığını ve açık ara pazar lideri olduklarını belirten Turhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bayram çikolatalarının bölgelere göre tüketiminde yüzde 31’le Marmara ilk sırada yer alırken yüzde 24’le İç Anadolu ikinci, yüzde 16 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu üçüncü oldu. Şekerlemede en yüksek tüketim 2018 yılında olduğu gibi yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görüldü. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda yüzde 36,8 ile en yüksek pazar payını alan iki bölgenin, 2019 Ramazan Bayramı’nda yakaladığı oran yüzde 41,7’ye yükseldi. 2019 Ramazan Bayramı’nda bu iki bölgeyi yüzde 17,4 ile Marmara, yüzde 16,9 ile İç Anadolu izledi."

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Aslı Özen Turhan Ülker

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