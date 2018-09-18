Ülkesi ekonomik krizle cebelleşen Maduro'dan Nusr-Et'e ziyaret

Maduro, Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından İstanbul'a uğradı. Maduro, eşi Cilia ile birlikte İstanbul'da geçirdiği iki saatte Nusr-Et adında bir lokantada yemek yedi.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla dünya çapında üne kavuşan kasap ve şef Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et, İstanbul'un en lüks et lokantaları arasında yer alıyor. Gökçe, Maduro ile çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videolardan birinde Gökçe, Maduro ve eşine yemek servisi yaparken görülüyor. İkinci videoda da Maduro, üzerinde adının yazılı olduğu bir kutudan aldığı puroyu içiyor.

Mientras los venezolanos sufren y mueren por hambre, Nicolás Maduro y Cilia disfrutando de uno de los restaurantes más costoso del mundo, todo esto a costa del dinero robado al pueblo venezolano. pic.twitter.com/ScRZHAsYYM — Julio Borges (@JulioBorges) September 17, 2018

Maduro, Venezuela devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, söz konusu lokantada yemek yediğini doğruladı.

Maduro, "Nusret, şahsen yanımıza geldi. Sohbet ettik ve hoş zaman geçirdik… Kendisi bana birkaç kez Venezuela'yı çok sevdiğini söyledi" dedi.

Ancak muhalefet, Maduro'nun bu tutumunu eleştirdi ve bunun devlet başkanının ülkesinin gerçeklerinden kopuk olduğunun bir kanıtı olduğu yorumları yapıldı.

Venezuela Kongresi'nin eski başkanı muhalif lideri Julio Borges, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Venezuelalılar acı çekerken ve açlıktan ölürken, Nicolas Maduro ve Cilia, Venezuela halkından çaldıkları paralarla dünyanın en pahalı lokantalarından birinde sefa sürüyor" dedi.