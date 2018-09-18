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Ülkesi ekonomik krizle cebelleşen Maduro'dan Nusr-Et'e ziyaret

18.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Venezuela'da muhalefetin önde gelen isimleri ve sosyal medya kullanıcıları, ülkelerinde ekonomik kriz yaşandığı bir dönemde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun İstanbul'da Nusr-Et adlı lüks bir lokantada yemek yemesine tepki gösterdi.

Maduro, Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından İstanbul'a uğradı. Maduro, eşi Cilia ile birlikte İstanbul'da geçirdiği iki saatte Nusr-Et adında bir lokantada yemek yedi.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla dünya çapında üne kavuşan kasap ve şef Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et, İstanbul'un en lüks et lokantaları arasında yer alıyor. Gökçe, Maduro ile çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videolardan birinde Gökçe, Maduro ve eşine yemek servisi yaparken görülüyor. İkinci videoda da Maduro, üzerinde adının yazılı olduğu bir kutudan aldığı puroyu içiyor.

Maduro, Venezuela devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, söz konusu lokantada yemek yediğini doğruladı.

Maduro, "Nusret, şahsen yanımıza geldi. Sohbet ettik ve hoş zaman geçirdik… Kendisi bana birkaç kez Venezuela'yı çok sevdiğini söyledi" dedi.

Ancak muhalefet, Maduro'nun bu tutumunu eleştirdi ve bunun devlet başkanının ülkesinin gerçeklerinden kopuk olduğunun bir kanıtı olduğu yorumları yapıldı.

Venezuela Kongresi'nin eski başkanı muhalif lideri Julio Borges, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Venezuelalılar acı çekerken ve açlıktan ölürken, Nicolas Maduro ve Cilia, Venezuela halkından çaldıkları paralarla dünyanın en pahalı lokantalarından birinde sefa sürüyor" dedi.

Sosyal medyada, Maduro'ya tepki olarak Gökçe'nin ünlü hareketiyle bir çocuk iskeletinin üzerine tuz serptiğini gösteren görseller paylaşıldı.

Venezuela ekonomisi bir süredir ciddi bir krizin içinde bulunuyor. Kriz nedeniyle 2 milyon kişi ülkeden göçmek zorunda kalırken, özellikle gıda bulmakta zorluk çekiliyor.

Şubat ayında yayımlanan bir araştırmaya göre, Venezuellalılar'ın üçte ikisi, geçen yıl içerisinde ortalama 11 kilo verdi. Ülke nüfusunun yüzde 87'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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