HABER

Ülkesi yanarken tatile giden Avustralya Başbakanı tepkiler üzerine geri dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:54 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül ayından bu yana devam eden ve ülke tarihinin en büyük orman yangınları hala söndürülemedi.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül ayından bu yana devam eden ve ülke tarihinin en büyük orman yangınları hala söndürülemedi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın ise ülkesinin bu durumdayken tatile gitmesi tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Morrison ülkesine dönme kararı aldı.
Avustralya, tarihinin en büyük orman yangınlarıyla boğuşurken Avustralya Başbakanı Scott Morrison ailesiyle birlikte Hawaii’ye tatile gitti. Başbakanın tatile gitmesi büyük tepki çekerken ülkede 2 ay içinde ikinci kez acil durum ilan edildi. İki gönüllü itfaiyeci de yangını söndürme çalışmalarında hayatını kaybetti. Ülkede tansiyon yükselirken Başbakan Morrison tatilini kısa keserek ülkeye dönme kararı aldı.
Avustralya Başbakanlık Ofisinden bizzat Scott Morrison imzasıyla paylaşılan açıklamada, “Ailemle tatil yapmam nedeniyle orman yangınları herhangi bir Avustralyalıya zarar verdiyse benim de bu yüzden bir suçum varsa pişmanlık duyduğumu bilmenizi isterim” dedi.
Orman yangınlarıyla ilgili danışmanlarının kendisini sürekli olarak bilgilendirdiğini de açıklayan Morrison, “Beyaz Ada (iki itfaiyecinin hayatını kaybettiği yangın) trajedisinin kurbanları için arama ve tedavi ihtiyaçlarıyla ilgili de sürekli bilgi alıyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan dün protestocular Morrison’ın Sidney’de bulunan resmi konutu dışında bir araya geldi. Başbakan’ı fosil yakıt kullanımını ve ihracatını kesmeye çağırdı. Binlerce yıldır orman yangını tehditlerini başarılı bir şekilde azaltan itfaiyeciler ve yerli arazi yönetimi tekniklerine verilen desteği artırılması yönünde taleplerde bulundu.
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde devam eden 100’den fazla orman yangını nedeniyle son iki ayda ikinci kez acil durum ilan edildi. Sidney ve çevresinde devam eden yangın nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, 2,7 milyon hektardan fazla arazi yandı. 800 civarında ev ise yangın nedeniyle tamamen kül oldu.

PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
Jandarmadan hırsızlıklara gece yarısı baskınıJandarmadan hırsızlıklara gece yarısı baskını
Muğla’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralıMuğla’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa’da can pazarı... Alevler içinde kalan 3’ü çocuk 10 kişi kurtarıldı

Can pazarı! Aralarında çocuklar da vardı...

Deşifre oldular! Göçmenleri şifreli konuşarak kaçırmışlar

Şifreler: Yeşil ağaç, otomobil, siyah araba...

Durusu Gölü'nde kaybolan 2 kişiyi bulma çalışmaları yeniden başladı

Terkos'da kayboldular

Adana'da iğrenç olay! Kadınlara tacizde bulunurken kameraya yakalandı

Kameraya böyle yakalandı!

Sancaktepe'de soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği! Bir polis hastaneye kaldırıldı

Sancaktepe'de zehirli gaz paniği!

Trabzon'da Yakup Çakmak 47 yıldır başında maganda kurşunuyla yaşıyor

47 yıldır başında taşıyor! "Artık bu acıya katlanamıyorum"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.