Ülkesindeki eşcinselleri öldürerek dünyanın tepkisini çekmişti! Kadirov'un sağ kolu Rusya için savaşırken öldürüldü

LGBT'yi savunan insanları acımasızca öldüren Magomed Tushayev, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un komutasındaki askeri bir liderdi. Eşcinsel karşı tasfiyeler yapan Tushayev hakkında birçok iddia var. Çeçenistan'da yüzden fazla kişinin yasa dışı olarak gözaltına alan, işkence yapan Çeçen komutan, Ukrayna'da hayatını kaybetti.

YÜZLERCE KİŞİYİ SORGULAYIP İŞKENCE YAPMIŞTI

Ukrayna lideri Zelenskiy'in sözcüsü Kadirov'un askeri Magomed Tushayev'in ölüm haberini doğruladı. Kadirov şimdilik bu iddialar karşısında bir açıklama yapmadı. Çeçen askerlerin yoğun kayıplar verdiği hakkındaki iddiaları ise yalanladı.

'PUTİN'İN EMİRLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Kadirov, Putin'i överek şu sözleri kullandı. 'Cumhurbaşkanı Putin doğru bir karar verdi. Biz de onun emirlerine uyacağız ve Ukrayna'da savaşacağız.'

