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Ülkesinden getirdiği ilaçları satan kaçak eczacı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

Kayseri’de ülkesinden getirdiği ilaçları kaçak olarak açtığı iş yerinde satan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Argıncık Mahallesi’nde yabancı uyruklu A.E.S.

Ülkesinden getirdiği ilaçları satan kaçak eczacı yakalandı

Kayseri’de ülkesinden getirdiği ilaçları kaçak olarak açtığı iş yerinde satan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Argıncık Mahallesi’nde yabancı uyruklu A.E.S. isimli şahsın ülkesinden kaçak getirdiği ilaçları yine kaçak olarak açtığı iş yerinde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliyi takibe alan polis, insanların muayene olmak ve ilaç almak için A.E.S.’nin iş yerine geldiğini belirledi. Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararı ile iş yerine yaptığı operasyonda 4 bin 957 adet değişik markalarda bir kısmı cinsel içerikli olmak üzere gümrük kaçağı ilaç ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramalarda 2 bin 800 kutu kaçak olmayan alım ve satımı izne tabi eczanelerde satılabilen ilaçlar ele geçirildi. Halk sağlığını olumsuz etkileyen ve uygun saklama koşullarında muhafaza edilmeyen 7 bin 757 kutu ilaca el konularak, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. A.E.S. gözaltına alınarak, hakkında işlem başlatıldı.

Ülkesinden getirdiği ilaçları satan kaçak eczacı yakalandı

Ülkesinden getirdiği ilaçları satan kaçak eczacı yakalandı

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