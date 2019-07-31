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Ülkesine bayrama giden Suriyelilerin sayısı 12 bine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 12 bine ulaşırken, ülkesine gidenlerin sayısı bayram yaklaştıkça artıyor.Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyelilerin Kurban Bayramı için ülkelerine gidişi sürüyor.

Ülkesine bayrama giden Suriyelilerin sayısı 12 bine ulaştı

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 12 bine ulaşırken, ülkesine gidenlerin sayısı bayram yaklaştıkça artıyor.
Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyelilerin Kurban Bayramı için ülkelerine gidişi sürüyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden randevu sistemine kayıt olan göçmenler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Suriyeliler, sınır kapısından ise Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi şehirlerine gidiyor. Randevu almayan Suriyelilerin ülkelerine geçişlerine ise izin verilmiyor.
Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 12 bine ulaşırken, bu sayının 9 Ağustos tarihine kadar 35 bini bulacağı tahmin ediliyor.

Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyona destek
Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda tampon bölge oluşturularak, terör örgütlerinin temizlenmesini amaçlayan olası operasyona destek veriyor. Suriyeli Muhammet El Mustafa, Suriye’de bazı bölgelerin terörden temizlendiğini ifade ederek, “Türkiye Fırat Kalkanı bölgesinde hastaneler yaptı. Terörden temizlendi. Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Suriye’deki terör örgütlerinin tamamının temizlenmesini istiyoruz” dedi

Ülkesine bayrama giden Suriyelilerin sayısı 12 bine ulaştı

Ülkesine bayrama giden Suriyelilerin sayısı 12 bine ulaştı

Ülkesine bayrama giden Suriyelilerin sayısı 12 bine ulaştı

Ülkesine bayrama giden Suriyelilerin sayısı 12 bine ulaştı

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