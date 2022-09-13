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Ülkesine dönen Suriyeli: Her güzel şeyin bir sonu var, arkadaşlara da tavsiye edeceğim

13.09.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı noktalardan olan biri olan Esenyurt'tan 28 Suriyeli ülkelerine uğurlandı. Daha önceki dönüşlerde Suriyeliler ''Türk halkı hakkını helal etsin'' derken, bugün dönen sığınmacılar ''Her güzel şeyin bir sonu var. Bizim memleketimiz biraz düzeldi. Arkadaşlarım burada onlara da tavsiye edeceğim'' dedi. Proje hakkında bilgiler veren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da, ''Koşullar düzeldiği için dönmek isteyen sayısı artıyor'' dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin 2018 yılında başlattığı “Gönüllü Geri Dönüş Projesi" kapsamında sığınmacıların memleketlerine ücretsiz şekilde dönmeleri sağlanıyor. Proje kapsamında bugün 12'si çocuk 28 Suriyeli memleketine dönmek için başvuru yaptı. Belediyeye ait otobüse binen Suriyelileri yolcu etmeye gelen komşularından bazıları gözyaşı döktü. Proje kapsamında şu ana kadar 3 bin 400 kişinin ülkesine döndüğü öğrenildi.

“HER GÜZEL ŞEYİN BİR SONU VAR"

8 yıldır Türkiye'de yaşayan Hasan Bekir, “Buraya 2014 yılında geldim. Her güzel şeyin bir sonu var. Bizim memleketimiz biraz düzeldi. Annem orada onun için döneceğim. İnşallah her şey iyi olacak. Arkadaşlarım burada onlara da tavsiye edeceğim“ dedi.

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“3 BİN 400 KİŞİYİ GÖNDERDİK"

Proje hakkında bilgiler veren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt'ta yaşayan çok yabancı uyruklu vatandaşımız var. Tabi bunların bir bölümünü Suriyeliler oluşturuyor. Oradaki koşullar düzeldiği için dönmek isteyen sayısı artıyor. Biz de bunu hızlandırmak için aracılık ediyoruz. Yaklaşık 3 bin 400 kişiyi memleketlerine geri gönderdik. Biz insanların kendi memleketlerinde daha huzurlu ve mutlu olacağına inanıyoruz. Dolayısı ile herkesin huzuru için çalışmalarımız devam edecek. Gitmek isteyen kişilerin, işlemlerini ve araç tahsislerini yapıyoruz. İhtiyaçlarını karşılayıp, sınıra kadar götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
suriyeli
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