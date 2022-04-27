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  4. Ülkesine dönmek istemeyen Suriyelilerin oranı yükseliyor! Sığınmacı tartışmaları sürerken çarpıcı araştırma

Ülkesine dönmek istemeyen Suriyelilerin oranı yükseliyor! Sığınmacı tartışmaları sürerken çarpıcı araştırma

27.04.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sığınmacı tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Birleşmiş Milletler Göçmen Ofisi'nin yaptığı son araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Araştırmada Suriyelilere "Ülkenize geri döner misiniz?" sorusu yöneltilirken, Türkiye'den ayrılmak istemediğini belirten Suriyelilerin oranı yüzde 78'e çıktı. 2017 yılında bu oran yüzde 17'ydi.

Ülkesine dönmek istemeyen Suriyelilerin oranı yükseliyor! Sığınmacı tartışmaları sürerken çarpıcı araştırma

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili tartışmalar sürerken, son yapılan araştırma gündem yarattı. TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel, Birleşmiş Milletler Göçmen Ofisi'nin yaptığı son araştırmanın detaylarını aktarırken, çarpıcı sonuçlar dikkat çekti.

"SURİYE'YE DÖNER MİSİNİZ?"

Suriyelilere araştırmada "Türkiye'den ayrılır mısınız, Suriye'ye geri döner misiniz? Dönerseniz neden ve dönmezseniz neden?" gibi soruları cevapladı.

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"DÖNMEM" DİYENLERİN SAYISI ARTIYOR

Türkiye'de yaşama süresi uzadıkça "Suriye'ye dönerim" diyenlerin sayısının ciddi oranda azaldığı görüldü. 2017'de "Suriye'ye dönmem" diyenlerin yüzde 17'yken bu oran 2019'da yüzde 52'ye, 2020'de ise yüzde 78'e kadar çıktı.

YÜZDE 70'LİK KESİM SURİYE'NİN GÜVENLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Birleşmiş Milletler Göçmen Ofisi'nin araştırmasında "Ülkeme dönmem" diyen Suriyelilere yöneltilen bir başka soru ise bunun nedenine ilişkin "Neden Suriye'ye dönmek istemiyorsunuz?" oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 70'i Suriye'nin güvenli olmadığını söylerken, yüzde 30'luk bir kesimin TC vatandaşlığı almak istediğini söylediği görüldü.

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"SURİYE EKONOMİSİ KÖTÜ" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 20

Savaşın devam ettiğini belirterek Suriye'ye dönmek istemediğini kaydeden yüzde 25'lik bir kesimin de bulunduğu araştırmada, yüzde 20'lik kesim Suriye'nin ekonomisinin kötü olduğuna vurgu yaparken, ülkesinde kendine ait bir şey kalmadığını ifade ederek "Suriye'ye dönmem" diyenlerin oranı ise yüzde 18 olarak yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye
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