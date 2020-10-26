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Ülkesini Almanya'dan yönettiği iddia edilen Tayland Kralı'na protesto

26.10.2020 20:24 | Son Güncelleme

Tayland Kralı'nın bir süredir Almanya'da yaşaması ülkesinde protestolara neden oluyor.

Ülkesini Almanya'dan yönettiği iddia edilen Tayland Kralı'na protesto

Göstericiler, Kral'ın ülkeyi Almanya'dan yönettiğini söylüyor. Almanya Dışişleri Bakanı da durumdan rahatsız.Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Almanya Büyükelçiliğinin önünde bugün toplanan binden fazla gösterici, Kral Maha Vajiralongkorn'ın ülkeyi Almanya'dan yönettiğini öne sürerek protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, elçilik binası önünde okudukları bildiride, Kral'ın siyasi çalışmalarını Almanya'da sürdürüp sürdürmediğinin soruşturulmasını istedi.

Almanya Büyükelçisi Georg Schmidt'e de bir dilekçe sunan göstericiler, Büyükelçi'den uzun süredir Almanya'da bir villada yaşayan Kral'ın devlet işlerini yabancı topraklardan yapıp yapmadığının denetlenmesini talep etti.

Böyle bir durumun başka bir ülkenin iç işlerine müdahale etmeme prensibine de aykırı olduğunu ifade eden göstericiler, Alman hükümetinden bir açıklama beklediklerini vurguladılar.

Maas'tan tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Kral Vajiralongkorn'un Almanya'daki varlığından rahatsız. Kral'ın Almanya'da bulunduğu süre içerisinde yasal olmayan faaliyetlere başvurması halinde bunun sonuçları olacağını söyleyen Maas, bu ay başında yaptığı açıklamada, Tayland Kralı'nın ülkesini Almanya'dan yönetmesine müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etmişti.

Maas, Berlin'de bugün gazetecilerin Kral'la ilgili kendisine yönelttiği soruyu yanıtlarken de "Elbette gözüm Tayland Kralı'nın Almanya'daki faaliyetlerinde" diye konuştu.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bir süredir Bavyera eyaletindeki Tutzing kentinde bulunan Starnberger Gölü'ne nazır bir villada yaşıyor. Kral, sokağa çıkma kısıtlamalarının geçerli olduğu zamanlarda da konaklama yasağı olmasına karşın Garmisch-Partenkirchen'da lüks bir otele yerleşmişti.

Kral'ın şu anda ise bazı törenlere katılmak üzere Tayland'da olduğu belirtildi.

Ülkede siyasi tansiyon yüksek

Tayland'da uzun süredir hükümet karşıtı gösteriler yapılıyor. Başbakan Prayut Chan-o-cha'nın istifasını isteyen muhalifler, erken seçim ve kapsamlı reformların yapılması talebinde bulunuyor. Ülkede aynı zamanda ilk kez Kraliyet sorgulanıyor. Monarşinin sorgulanması Tayland'da bugüne dek bir tabu olarak görülüyordu.

Öte yandan ülkedeki gerginliğin giderilmesi için çözüm yolları aranıyor. Pazartesi günü parlamentoda özel bir oturumda bir araya gelen milletvekilleri, iki gün boyunca istişarelerde bulunacak. Parlamento Başkanı Chuan Leekpai, tarafları karşılıklı suçlamalada bulunmak yerine ülke refahı için yapıcı adımlar atmaya davet etti.

dpa/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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