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Ülkesini terk eden Venezuelalıların sayısı 4 milyona çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 16:42 | Son Güncelleme

Ülkesini terk eden Venezuelalıların sayısı 4 milyona çıktı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşadığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığını bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan ortak yazılı açıklamada, Venezuela halkının ülkeyi hızla terk etmesinin şaşırtıcı boyutlarda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Venezuela göç makamları ve başka kaynaklara göre sadece Kasım 2018'den bu yana bir milyon sığınmacı ve mültecinin başka ülkelere gittiği belirtildi.

Venezuela'da 2015 sonu itibarıyla ülkeyi terk edenlerin sayısının 695 bin kişi olduğu anımsatılan açıklamada, dünya çapında şimdiye kadar ise 4 milyon Venezuelalı mülteci ve göçmenin komşu ülkelere sığındığı kaydedildi.

Açıklamada, bu Venezuelalı mülteci ve göçmenden 1,3 milyonunun Kolombiya'ya, 768 bininin Peru'ya, 263 bininin Ekvador'a, 130 bininin Arjantin'e, 288 bininin Şili'ye ve 168 bininin Brezilya'ya, geri kalanların da Meksika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine sığındığını bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki durumun alarm verici boyutlara ulaştığına işaret edildi.

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BM Venezuelalı

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