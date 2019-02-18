Ülkeye yasa dışı getirilen lüks cip ele geçirildi

Çankırı’da D-100 Karayolu’nda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada çekici üzerinde kaçak lüks cip ele geçirildi.
Ilgaz ilçesi D-100 Karayolu üzerinde İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında Sanmarino ülkesinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen ve çalışmıyor süsü verilerek çekici üzerinde Artvin’den Bursa’ya götürülmek istenilen lüks cip yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ele geçirilen cipin yaklaşık değerinin 150 bin lira olduğu ve Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere araca el konulduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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