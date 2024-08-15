O ülkeyi ayağa kaldıran dehşet: Doktora tecavüz edip öldürdüler...

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde Kalküta şehrinde RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor 8 Ağustos'ta 36 saatlik bir vardiyanın ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu. Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli konuyla ilgili olarak gözaltına alınmış, ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından olay, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosu'na (CBI) devredilmişti.

DEHŞETİ BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ

Hint basınındaki haberlere göre, Batı Bengal eyaletinin çeşitli kentlerinde ve Kalküta şehrinde binlerce kişi, sosyal medyadaki çağrıların ardından bir araya geldi. Çoğunluğu kadın olan göstericiler, "Geceyi geri al" adını verdikleri protestolarda ellerinde meşale ve pankartlarla yürüyüş yaparak "adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı. Kalküta'nın 100 noktasında gösteriler düzenlenirken Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirlerde de eylemler yapıldı.

KALABALIK ACİL SERVİSE GİRDİ

Kalküta şehrinde doktorun öldürüldüğü RG Kar Tıp Koleji'nin çevresinde toplanan kalabalık, acil servise girerek yağmaladı. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Bazı emniyet araçları da çıkan olaylarda zarar gördü.

DOKTORLARDAN SÜRESİZ GREV KARARI

Hindistan'ın çeşitli şehirlerinden çok sayıda doktor, meslektaşlarının tecavüze uğrayıp öldürülmesi üzerine süresiz grev kararı aldı.

Hindistan Tabipler Birliğinin Genç Doktorlar Ağından Dhruv Chauhan, "Press Trust of India" haber ajansına yaptığı açıklamada, "Ülke çapındaki doktorlar, güvenliğimiz için bir yasa çıkarmanın neden bu kadar zor olduğunu sorguluyor." dedi. Chauhan, "Grev, tüm talepler resmi olarak karşılanana kadar devam edecek." bilgisini paylaştı.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI: ‘BU ÖFKEYİ HİSSEDEBİLİYORUM’

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yeni Delhi'deki tarihi Kızıl Kale'den 78. Bağımsızlık Günü kapsamında halka yaptığı konuşmada, "Toplum olarak, kadınlara yönelik zulümler hakkında ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekecek. Ülkede buna karşı bir öfke var. Bu öfkeyi hissedebiliyorum." diye konuştu.

Modi, ülkenin, toplumun ve eyalet hükümetlerinin bunu ciddiye alması gerektiğini dile getirerek, "Kadınlara karşı işlenen suçların hızlı bir şekilde soruşturulması, bu canavarca eylemleri gerçekleştirenlerin en kısa zamanda ağır cezalara çarptırılması gerekiyor" dedi.

Tecavüz ve kadınlara yönelik vahşet olayları meydana geldiğinde bunların çokça tartışıldığını belirten Modi, "Ancak böylesine canavarca bir eğilime sahip bir kişi cezalandırıldığında haberlerde görülmüyor. Bu günahı işleyenlerin bunun idamla sonuçlanacağını anlamaları için kapsamlı tartışmaların yapılması gerekiyor. İdam korkusunu aşılamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır