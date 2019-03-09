"Ülkeyi bölmeye çalışanlara cevabı 31 Mart'ta vereceksiniz"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Türkiye üzerinde hesap üstüne hesap yapmaya çalışanlar oldu. Hem içeride hem dışarı da oldu ama bunlara karşı sizler dimdik ayakta durdunuz, 31 Mart günü de dimdik ayakta duracaksınız. Sizler bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, felakete sürüklemeye çalışanlara en güzel cevabı 31 Mart akşamı vereceksiniz." dedi.

Elvan, Mersin'de Mezitli ilçesinde seçim iletişim merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak ülkenin geleceği, devlet, millet, ay yıldızlı al bayrak için bir tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde yola çıktıklarını söyledi.

Bu yolun kutlu bir yol, bereketli, huzura giden, Türkiye'nin daha da güçlenmesini sağlayacak bir yol olduğunu aktaran Elvan, "Türkiye üzerinde hesap üstüne hesap yapmaya çalışanlar oldu. Hem içeride hem dışarı da oldu ama bunlara karşı sizler dimdik ayakta durdunuz, 31 Mart günü de dimdik ayakta duracaksınız. Sizler bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, felakete sürüklemeye çalışanlara en güzel cevabı 31 Mart akşamı vereceksiniz." ifadesini kullandı.