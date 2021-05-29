Ülkeyi dehşete düşüren vahşet! 215 çocuğun cesedi okul bahçesinde bulundu

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde eski bir yatılı okulun bahçesinde 215 yerli çocuğun cesedinin bulunması, geçmişte yerli topluluklara yönelik ayrımcılığı ve şiddeti yeniden gündeme getirdi.

Toplu mezar 1978 yılında kapatılan Kamloops Yerli Yatılı Okulu'nda bulundu. Açıkamayı yerli gruplardan Tk'emlups te Secwepemc'in lideri yaptı.

''UTANÇ VEREN ACI VERİCİ HATIRA''

"Okulda bulunan mezar beni derinden üzdü" mesajını paylaşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau olayı "Ülkemizin tarihinin utanç verici döneminin acı veren bir hatırası" diye niteledi.

Çocukların nasıl ve ne zaman öldüğü yerel yetkililerce araştırılıyor. Kamloops kentindeki yerlilerin lideri Rosanne Casimir, ulaştıkları ön bilgilerin, ölen çocukların okul kayıtlarına geçmediğini gösterdiğini belirtti.

Kanada'da yerli çocuklar, 1800 ve 1900'lerde hükümet ve dini yetkililer tarafından yönetilen ve yerli çocukları asimile etmeyi amaçlayan yatılı okullara gitmeye zorlanıyordu.

Kamloops Yatılı Okulu, bunların en büyüklerinden biriydi. Katolik yetkililerce 1890'da açılan okulun 1950'lerde en az 500 öğrencisi vardı.