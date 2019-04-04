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Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma: Onlarca ölü var!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2019 07:00 | Son Güncelleme

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Hamkane kentinde kabileler arasında çıkan çatışmalarda 62 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma: Onlarca ölü var!

Toprak Yönetimi ve Sosyal Uyuşma Bakanı Simeon Sawadogo yaptığı açıklamada, Mali sınırına yakın Hamkane'ye bağlı Arbinda beldesinde kabileler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Sawadogo, çatışmanın Hamkane'de dini lider, büyük oğlu ve kardeşinin geçen hafta öldürülmesinin ardından çıktığını belirtti.

Fulani ve diğer kabileler arasında çıkan çatışmalarda 30 sivil ile 32 teröristin öldüğünü aktaran Sawadogo, 9 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.

Mali'de de iki hafta önce Fulanilere ait bir köye yönelik saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso Hamkane çatışma

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