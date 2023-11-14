Ülkeyi terk etmişti! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci öldü mü? Dizinin Nazlı'sı açıklama yaptı

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yer alıyor. Sevilen yapımlardan biri olan Selena'da Selin karakterine Cansu Demirci hayat veriyordu.

Sosyal medyada Cansu Demirci'nin öldüğü ve bu haberi de rol arkadaşı Dilara Kurtulmuş'un verdiği iddia edildi. Kurtulmuş Instagram hesabından açıklama yaptı.

Kurtulmuş açıklamasında Cansu Demirci'nin öldüğü haberini veren TikTok hesabının kendisine ait olmadığını duyurdu.

Dilara Kurtulmuş açıklamasında "Bu TikTok hesabı bana ait değil! Instagram ve TikTok sayfalarımda paylaşımlarımı kopyalayarak uzun bir süredir benmişim gibi davranan bu hesap hakkında geçtiğimiz ay suç duyurusunda bulundum." dedi.

2006-2009 yılları arasında yayınlanan fantastik çocuk dizisinin Selin'i olan Cansu Demirci daha sonra Adanalı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Tercih Formu ve Gurbette Aşk gibi pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Ünlü isim daha sonra oyunculuğu bıraktı ve yurt dışına yerleşti. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nu bitiren ünlü ismin, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde üniversite eğitimi aldığı biliniyor. Cansu Demirci daha sonra eğitimine yurt dışında yüksek lisans yaparak devam etti.







