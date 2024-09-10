Ülkeyi terk etmişti... Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Nikah kareleri sosyal medyayı salladı

MYNET-Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Selena'da hayat verdiği 'Selin' karakteri ile hafızalarda yer edinen Cansu Demirci dizinin ardından adeta sırra kadem basmış bir süredir ortalarda görünmüyordu.

Akademik kariyerine yönelmek için oyunculuğu bıraktığı ve yurt dışına yerleştiği bilinen Cansu Demirci'nin son hali zaman zaman sosyal medyada gündem oluyordu.

EVLİLİK HABERİYLE GÜNDEMDE

Hakkında 'öldü mü?' şeklinde haberler de çıkan Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü isim bu defa evlilik haberi ile gündeme geldi.

Cansu Demirci'nin nikah kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayatını bir süredir gözlerden uzak yaşayan Demirci'nin nikah karelerine beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Demirci'ye sosyal medyada; 'hiç değişmemiş', 'çok güzel görünüyor', 'hayırlı olsun', 'bu dizinin karakterleri büyümüyor', 'sonunda kanlı canlı görebildik' gibi yorumlar yapıldı.