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Ülkü Adatepe’nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay’ın davası zaman aşımına uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay’ın, annesine miras payını yıllardır eksik ödedikleri iddiasıyla CHP ve Türkiye İş Bankası’na açtığı 10 milyon liralık dava zaman aşımı gerekçesiyle reddedildi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay, yaklaşık iki yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne giderek, annesinin Atatürk’ün varisi olmasına karşın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İş Bankası’nın gerekli katkıyı sağlamadığı ve miras payını eksik ödedikleri gerekçesiyle dava açtı.‘Tahsil hakkı elinden alındı’Ülkü Adatepe’nin hakkı olan miras payının on yıllarca eksik ödendiğinin iddia edildiği dava dilekçesinde Doğançay’ın avukatı, “Vasiyetname kapsamında Ülkü Adatepe’ye ödenmesi hususunda Atatürk tarafından vasiyet edilen edimler, davalılar tarafından yerine getirilmemiştir.

Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay’ın, annesine miras payını yıllardır eksik ödedikleri iddiasıyla CHP ve Türkiye İş Bankası’na açtığı 10 milyon liralık dava zaman aşımı gerekçesiyle reddedildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay, yaklaşık iki yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne giderek, annesinin Atatürk’ün varisi olmasına karşın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İş Bankası’nın gerekli katkıyı sağlamadığı ve miras payını eksik ödedikleri gerekçesiyle dava açtı.
‘Tahsil hakkı elinden alındı’
Ülkü Adatepe’nin hakkı olan miras payının on yıllarca eksik ödendiğinin iddia edildiği dava dilekçesinde Doğançay’ın avukatı, “Vasiyetname kapsamında Ülkü Adatepe’ye ödenmesi hususunda Atatürk tarafından vasiyet edilen edimler, davalılar tarafından yerine getirilmemiştir. Ülkü Adatepe’nin hakkı olan miras payları, on yıllarca eksik ödenmiştir. Davalı iki kurum Ülkü Adatepe’nin iyi bir tahsil alması için hiçbir girişimde bulunmamıştır. Ülkü Adatepe’nin tahsil hakkı düpedüz elinden alınmıştır. Yaşanan bu olaylar, Ülkü Adatepe’ye vefa borcunun yerine getirilmediğini göstermektedir. Talep ettiğimiz 10 milyon lira manevi tazminat, Kara, Deniz, Hava, Jandarma, Polis Teşkilatı ve şehit yakınları ile gazilere bağışlanacaktır” ifadelerine yer verildi.
‘Mirasçının tazminat isteme hakkı yok’
Dava dilekçesine cevap veren CHP’nin avukatı, “Manevi tazminat isteminin kişiye bağlı olması nedeniyle daha önce talep edilmemiş bir manevi tazminatın mirasçılar tarafından talep edilmesi mümkün değildir. Miras bırakan Ülkü Adatepe’nin ileri sürmediği manevi tazminat hakkını, mirasçının isteme hakkı yoktur” dedi.
‘Davanın reddini isteriz’
Bir diğer davalı Türkiye İş Bankası’nın avukatı ise, “Manevi tazminat talebi zaman aşımına uğramıştır. Hukuki şartları da oluşmamıştır. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için öncelikle ortada hukuka aykırı bir durumun olması gereklidir. Davanın reddini isteriz” ifadelerini kullandı.
Davanın karar duruşması geçtiğimiz hafta görüldü. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı.
Doğançay’ın avukatı duruşmada, zaman aşımına ilişkin beyanları kabul etmediklerini, davanın kabulünü talep ettiklerini dile getirdi.
CHP ve Türkiye İş Bankası’nın avukatları ise, davanın yasal süre içinde açılmadığını söyleyerek reddini talep etti.
Mahkeme heyeti, davada zaman aşımının oluşması sebebiyle reddine karar verdi.

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