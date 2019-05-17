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Ülkü Ocakları 19 Mayıs’ı Samsun’da kutlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Milli Mücadelenin başlamasının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Milli Mücadelenin başlamasının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılını düzenlediği etkinliklerle kutlayacak. Ülkü Ocakları tarafından organize edilen ve iki gün sürecek olan "1. Uluslararası Gençlik Kongresi ve Büyük Şöleni” 18-19 Mayıs 2019 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirilecek.
2 gün boyunca sürecek olan Gençlik Kongresi değerlendirme oturumu ile beraber toplamda 5 oturumdan oluşacak. 48 bildirinin tam metninin sunulacağı oturumlar eş zamanlı olarak 3 salonda gerçekleşecektir. 19 Mayıs 21.00’da ise Dağıstanlı Spor Salonu konser alanında şölen yapılacaktır. 19 Mayıs tarihinde düzenlenecek şölende Atilla Yılmaz, OTAĞ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sahne alacaktır.
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, “Milli Mücadelenin 100’ncü yılını kutladığımız bu önemli günlere başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı Kongre ve Şölenimize davet ediyorum” çağrısıyla vatandaşları Samsun’a davet etti.

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