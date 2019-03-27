Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten Engin Altay’a tepki

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, yaptığı açıklamalardan dolayı CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’a tepki gösterdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay’a "31 Mart’ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan’dan ve Bahçeli’den, bay dumur ve bay kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır" şeklindeki açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi. Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkücüler ölümden, işkenceden, zindandan korkmadıklarını müteaddid defa dünyaya ilan ve ispat etmiştir. 44’te tabutlukta, 12 Eylül’de Mamak’ta bilhakkın ispat etmiştir. O günün Rusya’ya yaranma peşindekileri veya darbecileri bizim gözümüzde neyse, Engin Altay ve avanesi de odur. TBMM’de atılan Kürdistan naralarını ’düşünce özgürlüğü’ olarak tanımlayan sefiller, aziz Atatürk’ün kemiklerini sızlatacak bir biçimde HDP/PKK’nın yol arkadaşı olmuştur. Serdengeçti’nin ’Bu adam öylesine pis, mülevves ve kirli ki, Akdeniz’e düşse o deniz Karadeniz haline gelir’ dediği adamların tipik numunesi olan Engin Altay’a tavsiyemiz, kirli ağzına liderimizi almamasıdır. Engin Altay, bu sözlerle içindeki Sovyet özlemini, 12 Eylül ve 15 Temmuz’da kursağında kalan darbe hevesini ortaya koymuştur" dedi.

