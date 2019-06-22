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Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten İstanbul seçimleri uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2019 16:39 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 23 Haziran İstanbul Yerel Seçimleri dolayısıyla, "Yarın akşam seçim sonuçları Telaviv’de, Londra’da, Washington’da, Berlin’de, Paris’te atılan havai fişeklerle, patlatılan şampanyalarla değil; Kaşgar’da, Kerkük’de, Afrin’de, Arakan’da, İslamabad’da, Gazze’de ve bütün Türk-İslam coğrafyasında şükür secdeleriyle, hamd nidalarıyla kutlanmalıdır" dedi.Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, gençlere seslenerek,"Kıyasıya bir savaştı bu, Haç’la Hilâl’in, Batı’yla Doğu’nun, iman’la inkâr’ın savaşı..." Cemil Meriç.

Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten İstanbul seçimleri uyarısı

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 23 Haziran İstanbul Yerel Seçimleri dolayısıyla, "Yarın akşam seçim sonuçları Telaviv’de, Londra’da, Washington’da, Berlin’de, Paris’te atılan havai fişeklerle, patlatılan şampanyalarla değil; Kaşgar’da, Kerkük’de, Afrin’de, Arakan’da, İslamabad’da, Gazze’de ve bütün Türk-İslam coğrafyasında şükür secdeleriyle, hamd nidalarıyla kutlanmalıdır" dedi.
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, gençlere seslenerek,"Kıyasıya bir savaştı bu, Haç’la Hilâl’in, Batı’yla Doğu’nun, iman’la inkâr’ın savaşı..." Cemil Meriç. Sevgili genç kardeşim; 23 Haziran Türk milletinin, kendisini İstanbul’dan sürmeyi, Anadolu topraklarından atmayı ve İslam’ı yok etmeyi hedefleyen düşmanlara karşı verdiği mücadele için önemli bir tarihtir. Yarın akşam seçim sonuçları Telaviv’de, Londra’da, Washington’da, Berlin’de, Paris’te atılan havai fişeklerle, patlatılan şampanyalarla değil; Kaşgar’da, Kerkük’de, Afrin’de, Arakan’da, İslamabad’da, Gazze’de ve bütün Türk-İslam coğrafyasında şükür secdeleriyle, hamd nidalarıyla kutlanmalıdır.
Türk gençliğinin, bu hakikatin farkında olarak takdir ve tercihini Cumhur İttifakından yana kullanacağından şüphem yoktur" açıklamasını yaptı.

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