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  4. Ülkü Ocakları Başkanı'ndan çok sert Ümit Özdağ açıklaması: 'Çakalın akıbeti parçalanmaktır’

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan çok sert Ümit Özdağ açıklaması: 'Çakalın akıbeti parçalanmaktır’

21.01.2025 07:50
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması sonrasında MHP kanadından da gündem yaratacak bir açıklama geldi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Özdağ hakkında tartışma yaratacak bir açıklama yaptı. Yıldırım’ın mesajında “Ülkücü Hareket, Ümit Özdağ gibi şahsiyet yoksunlarına asla geçit vermez! Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır!” dedi.

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan çok sert Ümit Özdağ açıklaması: 'Çakalın akıbeti parçalanmaktır’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınması siyasetin gündemini bir anda değiştirdi. Özdağ hakkında verilen gözaltı kararına muhalefet tepki gösterse de Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Özdağ’ın gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"İSTİHBARAT FOSİLİDİR"

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ümit Özdağ, iftiralarıyla Türk milletine, Ülkücü Hareket’e ve Ülkü Ocaklarına saldıran fitne tüccarıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi, bu şahıs tam anlamıyla bir “istihbarat fosili”dir.

Türk milliyetçiliğine zarar vermek için sahneye çıkan bu şahsiyet yoksunu, kirli çıkarları uğruna fitne yaymaktadır. Ancak Ülkücü Hareket, Ümit Özdağ gibi şahsiyet yoksunlarına asla geçit vermez!

Hastalıklı yalanlarının hiçbir karşılığı yoktur. Ancak kendi gençlik kolları başkanının hesabından paylaşılan mesajlar, Bozkurt’un pençesi kadar gerçektir. İhanetini ve çirkin yüzünü saklamaya çalışan Ümit Özdağ, Türk milletinin vicdanında çoktan mahkûm edilmiştir.

Ankara'da gözaltına alınan Ümit Özdağ İstanbul'a getirildi! Ankara'da gözaltına alınan Ümit Özdağ İstanbul'a getirildi!

Ümit Özdağ gibi ahlaksızlar, Türk milletine ihanet edenlerin tarih boyunca yaşadığı hüsranı yaşayacaktır. Milletimiz seni yalnızca ahlaksızlıklar içinde çırpınan bir müfteri olarak hatırlayacaktır.

Türk milliyetçileri, liderine sadık ve güçlü iradeye sahip neferlerle bu kutlu mücadeleyi sürdürüyor. Sen ise tarihin çöplüğünde rezil olmuş bir zavallı olarak anılacaksın.

Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır!”

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ümit Özdağ MHP ülkü ocakları
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