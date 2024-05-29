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Ülkü Ocakları binası önünde kan döküldü! İlçe başkanı Emirhan Kabalak silahla vuruldu

29.05.2024 10:57
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Sakarya'da Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Emirhan Kabalak (28) ile S.K. (25) arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Bina önünde meydana gelen olayda Kabalak tabancayla vuruldu, şüpheli S.K. kaçtı.

Ülkü Ocakları binası önünde kan döküldü! İlçe başkanı Emirhan Kabalak silahla vuruldu

Türkiye eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetini konuşmaya devam ederken bu kez Sapanca Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Emirhan Kabalak vuruldu. Olay, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde meydana geldi.

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TARTIŞMA BÜYÜDÜ, SİLAHINI ÇEKİP VURDU

Ülkü Ocakları Sapanca İlçe Başkanlığı binası önünde, Başkan Emirhan Kabalak ile S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.K., belinden çıkardığı tabancayla Kabalak'a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, Kabalak'ın 2 ayağına isabet etti.

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HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, Kabalak ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca ülkü ocakları Sinan Ateş
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