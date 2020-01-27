Ülkü Ocakları deprem bölgesinde

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında bünyesinde kriz masaları oluşturan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, depremzedeler için toplanan yardımları hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırdı.

Merkez üssü Elazığ‘ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden Malatya ve çevre illerde etkilendi. Enkaz altında kalarak 39 kişinin hayatını kaybettiği ve binin üzerinde vatandaşın yaralandığı depremin ardından yurdun pek çok noktasından arama, kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından da bölgedeki Ülkü Ocaklarında bir kriz masası kuruldu. Depremin hemen ardından faaliyetlerine başlayan kriz masası, arama - kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremzedelerin acil ihtiyaçlarını tespit etmek için acil yardım hattı kuran Ülkü Ocakları, gıda ve battaniye başta olmak üzere yüklü miktardaki acil ihtiyacı depremzedelere ulaştırdı.

Bir televizyon kanalına telefon bağlantısı yaparak deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Ülkü Ocakları Genel Başkan Sinan Ateş, şunları kaydetti:

“Ülkü Ocakları olarak deprem bölgesinde bir kriz masası oluşturduk. Bölge illerdeki ocaklarımız bölgeye intikal ederek devletimizin kurumlarıyla koordinasyonlu bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlarımıza gıda ve battaniye başta olmak üzere belirlediğimiz acil ihtiyaçları ulaştırdık. Bununla birlikte MHP Kadirli Belediyemiz deprem dolayısıyla ’Sucuk Festivali’ programını iptal ederek festivalde dağıtılacak sucukları Adana Ülkü Ocaklarımızın koordinasyonunda deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlarımıza ulaştırdı. Bu çalışmalarımızın yanında Türkiye genelinde yapacağımız tüm şölen ve konserleri iptal ettik. Deprem dolayısıyla hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.“

