Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ateş: “Ülkü Ocaklarından haydut çıkmaz”

"21’inci asır Türk asrı olacak”

2053 yılında Türkiye’yi süper güç yapma konusundaki ideallerinin olduğundan bahseden Ateş, “Bizim liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin çizdiği, bir vizyonla önümüzde bir hedefimiz var. 21’inci asrı Türk asrı yapma iddia ve idealimiz var. 2023 yılında Türkiye’nin kuruluşunun, Cumhuriyetimizin ilanının 100’üncü yıl dönümünde Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimiz var. Yine İstanbul’un fethinin 600’üncü yıl dönümünde 2053’te Türkiye’yi süper güç yapma iddia ve idealimiz var. Tabi ki bunların altını doldurmamız lazım. Bunları; ilimle, teknolojiyle, ilimle yapacağız. ‘Biz, geleceğin Türkiye’sini Ülkü Ocaklarında kodluyoruz’ diyerek Ülkü Ocaklarımızın birçok şubesinde robotik kodlama eğitimleri veriyoruz. Tabii ki Kur’an-ı Kerim eğitimleri de veriyoruz. İkisini bir arada tutacağız. Tek kanatla kuş uçmuyor arkadaşlar. Hem manevi yön olacak hem ilmi yönü olacak teşkilatlarımızın” ifadelerini kullandı.

Gençlerle ilgili öğütlerde de bulunan Ateş, “Bugün on dört yaşında olan bir arkadaşımız dört yıl sonra hem seçme hem seçilme hakkına faiz olabiliyor. Biliyorsunuz artık seçme yaşı on sekize düştü. Artık on sekiz yaşındaki bir arkadaşımız milletvekili, belediye başkanı olabilir. Dolayısıyla bugün on dört yaşındaki bir ferde çocuk gözüyle bakamayız. Onlar bizim hedef kitlemizdir. Onlarla çok yakinen ilgileneceksiniz" diye konuştu.