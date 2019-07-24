HABER

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı “Çocuklar İçin Kutadgu Bilig” kitabı çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:09 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, Türk kültürünün gençlere tanıtılması amacıyla “Çocuklar İçin Kutadgu Bilig” isimli bir kitap yayımladı.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Kutadgu Bilig’in yazılışının 950’nci yıl dönümü münasebetiyle “Çocuklar İçin Kutadgu Bilig” isimli bir kitap yayımlandı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı “Çocuklar İçin Kutadgu Bilig” kitabı çıkardı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, Türk kültürünün gençlere tanıtılması amacıyla “Çocuklar İçin Kutadgu Bilig” isimli bir kitap yayımladı.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Kutadgu Bilig’in yazılışının 950’nci yıl dönümü münasebetiyle “Çocuklar İçin Kutadgu Bilig” isimli bir kitap yayımlandı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Türk kültürünün Türk gençliğine tanıtılması için bu tür eserlerin önemli olduğunu söyledi. 11. yüzyılda Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe Kutadgu Bilig adlı eserin 950’nci yıl dönümü olduğunu ifade eden Ateş, “Türk-İslam tarihi ve kültürü açısından son derece önemli bir eser olan ‘Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacib tarafından yazılışının 950’nci yıl dönümü UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. UNESCO’nun aldığı bu karar, Türk düşünce dünyasının temel kaynaklarından biri olan Kutadgu Bilig’in edebi ve tarihi bir eser olarak kıymetini ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Ancak Kutadgu Bilig’in ehemmiyeti bizim için UNESCO’nun bu kararının çok ötesindedir” ifadelerini kullandı.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak Kutadgu Bilig’i Türk gençliğine tanıtmanın öneminden bahseden Ateş, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak bu şaheseri Türk gençliğine tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bir dizi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetler içinde son derece önem verdiğimiz çalışmalardan biri olan ’Çocuklar İçin Kutadgu Bilig’ isimli eseri nihayet tamamlayarak Türk gençliğinin istifadesine sunmanın kıvancını yaşıyoruz. Zira 950 yıl önce Yusuf Has Hacib tarafından söz dünyasına dökülen ve asırlardan bu yana dilden dile, gönülden gönüle aktarılan hikmet incilerini yeni nesillere aktarmanın çok önemli bir görev olduğuna inanıyoruz” dedi.
Kutadgu Bilig’in Türk kültürünün önemli eserlerinden olduğunu söyleyen Ateş, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de konuşmalarında sık sık yer verdiğini söyledi. Ateş, “Kutadgu Bilig, kültürümüzün bir medeniyet düzeyinde ifade edildiği müstesna eserlerden biri olmakla beraber bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin son derece önem verip konuşmalarında da sık sık kullandığı nadide bir kaynaktır. Malumunuz olduğu üzere Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi olarak Atatürk’ün ülkemizin kurtuluşu için atalarımızın verdiği şanlı mücadeleyi tarihe not düşerek bu aziz vatanın hangi çetin şartlar altında istiklalini elde ettiğini anlattığı Nutuk’un her Türk genci tarafından okunması gerektiği inancıyla yola çıkıp ‘Çocuklar İçin Nutuk’ isimli kitabımızı yayınlamış ve Türkiye genelindeki teşkilatlarımız vasıtasıyla çocuklarımıza ulaştırmıştık. Önümüzdeki günlerde de üçüncü nüshası bulunarak 13. hikâyesi keşfedilen Dede Korkut Hikâyeleri’nin değerli çocuklarımızın anlayabileceği bir anlatımla yalınlaştırılmış hâli olan ‘Çocuklar İçin Dede Korkut’ isimli eserimizi yayınlayarak aynı şekilde Türkiye genelinde dağıtımını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Kutadgu Bilig’in ardından Türk kültürü için önem arz eden diğer eserleri de Türk gençliğine kazandırmak istediklerini söyleyen Ateş, “Milli şuur ve milli kültürün bayrağı olan bu eserlerin çocuklarımız tarafından okunup anlaşılmasını, geçmişten aldığı ilhamla beslenen sağlam bir geleceğin temellerinin atılması bakımından çok önemli buluyoruz. Bu vesile ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak çocuklarımız için yaptığımız yayınların hız kesmeden devam edeceğinin müjdesini vermekten de kıvanç, mutluluk ve gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı “Çocuklar İçin Kutadgu Bilig” kitabı çıkardı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı “Çocuklar İçin Kutadgu Bilig” kitabı çıkardı

PARTNERNetflix için kötü haber! Netflix için kötü haber!
Mark Twain’in Prens ve Dilenci kitabı raflardaMark Twain’in Prens ve Dilenci kitabı raflarda
UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde bulunan Agave Silivri'de açtıUNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde bulunan Agave Silivri'de açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da harekete geçildi! Çok sayıda kişiye...

Son dakika Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa Büyükşehir Belediyesi kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına "son gün" uyarısı

ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına "son gün" uyarısı

Günlük burç yorumları 24 Temmuz Çarşamba - Ay, sert temaslar kuruyor!

Ay, sert temaslar kuruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.