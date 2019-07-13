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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 12 ili ziyaret eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 12 ili ziyaret eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında gençlere seslenen Ateş, Türkiye’nin kalkınma hamlesinde gençlere önemli görevler düştüğünü kaydetti.
Türkiye’yi bölmeye hiçbir kuvvetin, gücün yetmeyeceğini belirten Ateş, “Türk, Kürt ayrımı yapmayız, yapmadık. Biz etle tırnak gibiyiz. Biz birbirimizin ayrılmaz parçasıyız” diye konuştu.
Ülkü Ocakları ve ülkücülere karşı oluşturulmaya çalışılan tarihi iftiralara da değinen Ateş, “Biz insanımızı etnik aidiyetine veya mezhepsel aidiyetine göre değerlendirmeyiz. Bin yıldır da ‘Bin yıllık kardeşliğimiz var!’ diyoruz” ifadelerini kullandı.
Bölgede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ateş, partililer ve gençlerle bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında görev değişiklikleri de yapan Ateş, Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığına Bayram Işık’ı, Iğdır Ülkü Ocakları Başkanlığına Mutluhan Kaşkar’ı ve Bayburt Ülkü Ocakları Başkanlığına Yunus Emre Zengin’i atadı.

Teknoloji üreten ülkenin önemi
İllerde yaptığı konuşmalarda özellikle gençlere seslenen Ateş, teknoloji üreten ülkelerin önemine değindi. Ateş, bazı teknoloji firmalarının gayri safi milli hasıla bakımından Türkiye’den daha değerli olduğunu belirterek, Türkiye’nin büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti. Ateş, ülkücü gençlerin buna ön ayak olması gerektiğini aktardı.
Bitlis’te Türkiye’nin en büyük Türk-İslam Mezarlığı olarak bilinen Ahlat Selçuklu Mezarlığını ziyaret eden Ateş, “Selçuklu Mezarlığı, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ifadesiyle ’Anadolu’nun kapısı, Türklüğün tapusudur’. Hoca Ahmet Yesevi’nin 110 talebesinin yine burada olduğu ifade ediliyor. Ülkü Ocakları, Hoca Ahmet Yesevi’nin ocağının bugünkü ateşinin yandığı yerdir. Hoca Ahmet Yesevi’nin alperenleri, gazi dervişleri Ülkü Ocaklarında yaşamaktadır, yaşamaya da Allah’ın izniyle devam edecektir” şeklinde konuştu.

Asıl sorun terör
1915 Viyana Kongresinde Şark meselesi, bugün Kürt sorunu olarak adlandırılan konunun aslında bölücü terör örgütü sorunu olduğunu kaydeden Ateş, “Biz her bir vatandaşımızı yüce Allah’ın kutsal bir emaneti olarak kabul ederiz. Türk, Kürt ayrımı yapmayız, yapmadık. Biz etle tırnak gibiyiz. Biz birbirimizin ayrılmaz parçasıyız. Türk ve İslam kardeşiyiz. Dolayısıyla bizim bu kardeşlerimizle ayrımız gayrımız yoktur. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin çok güzel bir ifadesi var: ‘Adımız bir, anımız bir, acımız bir. Biz büyük bir aileyiz. Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e tek yürek, tek bileğiz. Biz Türkiye’yiz.’ Allah’ın izni ile Türkiye’yi bölmeye hiç kimsenin, hiçbir gücün kuvveti inşallah yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.
Ülkü Ocakları ve ülkücülere karşı oluşturulmaya çalışılan tarihi iftiralara da değinen Ateş, Kahramanmaraş katliamını ve Madımak’ta yaşananları ülkücü harekete yıkmaya çalıştıklarını, ama bu olayların kendileriyle ilgisi olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Ateş, “Dediğim gibi biz insanımızı etnik aidiyetine veya mezhepsel aidiyetine göre değerlendirmeyiz. Her bir insanımızı Yüce Allah’ın kutsal bir emaneti olarak kabul eder, böyle değerlendiririz. Bin yıldır aynı topraklarda yaşıyoruz. Bin yıldır da ‘Bin yıllık kardeşliğimiz var!’ diyoruz” dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş:
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