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Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Şehitlerimizin adına Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Sinan Gökhan Yavuz, "Şehitlerimizin adına Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikeceğiz" dedi.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak yapacakları etkinliklere değinen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Sinan Gökhan Yavuz, "Her şehirde bir fidan, adlı projeyi hayata geçiriyoruz.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Şehitlerimizin adına Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikeceğiz"

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Sinan Gökhan Yavuz, "Şehitlerimizin adına Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikeceğiz" dedi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak yapacakları etkinliklere değinen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Sinan Gökhan Yavuz, "Her şehirde bir fidan, adlı projeyi hayata geçiriyoruz. Canlarını dün de bugün de bu kutlu vatana bağışlamış ülkücü şehitlerimiz ve bu kutlu bayrak altında görev yaparken şehadet şerbeti içmiş aziz şehitlerimizin adına Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikeceğiz. Geçtiğimiz yaz döneminde birçok ilimizde orman yangınları olmuştur. Bu yangınların büyük bir kısmı bölücü terör örgütü tarafından üstlenilmiştir. Çocuk katili olan bu bölücü örgüt aynı zamanda doğa katili olarak tescillenmiştir. Bu faaliyetimizle terör örgütünün doğa katliamına karşı bir duruş göstermekle birlikte; kentleşme ve iklim değişikliliği gibi günümüzün önde gelen problemlerine istinaden farkındalık oluşturmak amacını göz önünde bulunduruyor" ifadelerini kullandı.
Diktikleri her fidana bir şehidin ismini vererek şehitleri yad edeceklerini belirten Yavuz şunları aktardı:
"Her diktiğimiz fidana bir şehidimizin adını vererek şehitlerimizi yad edip aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Kanlarını bu kutlu topraklara feda etmiş aziz şehitlerimizin bize en büyük emanetlerinden biri bu cennet vatandır. Bu cennet vatan aziz şehitlerimizden bize bir emanet iken gelecek nesillerimiz için de bir mirastır. Bu mirası aziz şehitlerimizi yad ederek koruyacağız. ’Her Şehide Bir Fidan’ adlı projemizde ilk olarak şehitlerimizin bilgilerine ulaşıp bir veritabanı oluşturacağız. Önce şehitlerimizin memleketine göre belirleyeceğimiz dikim alanlarını tespit edeceğiz. Sonra o alanlara uyumlu bitki türlerini belirleyerek şehitlerimiz adına dikimleri gerçekleştireceğiz. Ülkü Ocakları anlayışımıza göre milliyetçilik; heyecan ve hamasetin de üzerinde eğitimden sanata, bilimden spora, ekonomiden hayvan haklarına, sağlıktan, kadın problemlerine kadar her alana nüfuz etmesi gereken bir birlikte yaşama projesidir. Bu projeyi yaşayacağız, yaşatacağız."

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:

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