Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, Doğu ve Güneydoğu’da

"Biz birbirimizin ayrılmaz parçasıyız"

Ateş, bölge ziyaretlerinde yaptığı bir konuşmada, "1915 Viyana Kongresi’nde Şark meselesi olarak adlandırılan ve onun bugüne tevarüs etmiş haliyle Kürt sorunu O gün şark meselesi dedikleri bugün Kürt sorunu dedikleri bir mesele var. Tabi burada mesele Kürt meselesi değil. Mesele bölücü terör meselesi. Adına Ermeniyim diyemeyenler veya farklı isimleri söyleyemeyenler ben Kürtüm deyip onun altında bölücülük yapıyor. Biz her bir vatandaşımızı yüce Allah’ın kutsal bir emaneti olarak kabul ederiz. Türk, Kürt ayrımı yapmayız, yapmadık. Hepiniz biliyorsunuz. İçinizde Kürt kardeşlerimiz, Kürt arkadaşlarımız da var. Ben devletin parasız yatılı okulunda okudum liseyi, Bursa’da öğretmen lisesinde okudum. Benim orada Bitlis Mutkili bir arkadaşım vardı, bugün o arkadaşım Türkçe öğretmeni. Eğer ki bizim devletimizin böyle bir şeyi olmuş olsaydı ve bu onların dediği gibiyse bu bir paradokstur, bir çelişkidir. Bu arkadaşımızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Türkçe öğretmeni olamaması lazımdı. Birçok ilimizde emniyet müdürümüz, valimiz, kaymakamımız. Biz etle tırnak gibiyiz. Biz birbirimizin ayrılmaz parçasıyız. Türk ve İslam kardeşiyiz. Dolayısıyla bizim bu kardeşlerimizle ayrımız gayrımız yoktur. Hiç kimse, okyanus ötesindeki hiçbir devlet, batıdaki barbar devletlerin hiçbiri, bu tezgâhı kuran, bu oyunu kuran devletlerin hiçbir tanesi Ağrılı kardeşimizi bizden daha fazla sevemez. O sebeple Ağrılı kardeşlerimize tek tek gidip bunları anlatmalısınız. Davamızı anlatmalısınız" dedi.

Ateş, başka bir konuşmasında Türk-Kürt kardeşliğini şu sözlerle ifade etti:

"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin çok güzel bir ifadesi var; ’Adımız bir, anımız bir, acımız bir. Biz büyük bir aileyiz. Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e tek yürek, tek bileğiz. Biz Türkiye’yiz.’ Allah’ın izni ile Türkiye’yi bölmeye hiç kimsenin, hiçbir gücün gücü kuvveti inşallah yetmeyecektir. Biz biriz, beraberiz. Hiç kimse, okyanus ötesindeki hiçbir kişi ve bir ülke, benim Siirtli kardeşimi bizden daha fazla sevemez. O sebeple buradaki Arap kardeşlerimiz de Kürtçe konuşan kardeşlerimiz de bizim kardeşlerimizdir. Biz 82 milyonun tamamını kendi kardeşimiz olarak telakki ediyoruz. Yeter ki ay yıldızlı al bayrağın altında yaşamaktan şeref duysun. Yoksa bizim hiç kimsenin anasının dili ile bir problemimiz yoktur, olamaz. Türk milliyetçiliği; kapsayıcı, kollayıcı ve kucaklayıcıdır. Fransız ihtilaline dayanan milliyetçilikler gibi ayrıştıran, ötekileştiren menfaatperest bir milliyetçilik anlayışımız yoktur. Biz ’insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını kendimize düstur edinmiş bir devletiz, milletiz. Bu sebeple de her bir insanımızı yüce Allah’ın kutsal bir emaneti olarak görürüz, böyle değerlendiririz. Bir çakıl taşımızdan dahi vazgeçmezken hiçbir insanımızdan vazgeçmemiz düşünülemez arkadaşlar. Bu şuurda davamızı Siirt’teki her bir kardeşimize anlatmalısınız. Biz ırkçı bir hareket değiliz. Biliyorsunuz burada Arap kardeşlerim var, burada Kürt kardeşlerim var. Bunların tamamı bizim ocağımıza geliyor. Hiçbir şekilde de bizim teşkilatlarımızda ve ülkemizde böyle bir ayrım söz konusu olmaz, olamaz. Devletimizin her kademesinde her arkadaşımız, her vatandaşımız vazife yapabiliyor. Biz hiçbir vatandaşımızın etnik aidiyetini, az önce ifade ettiğim gibi anasının dilini veya mezhebini sormayız, sorgulamayız. Dediğim gibi Türkiye ortak paydasında, ay yıldızlı al bayrak ortak paydasında bütün vatandaşlarımızla bir araya geliriz. Bizim ülkemizde arkadaşlar Kürt sorunu olduğunu iddia edenler vardı. Bir dönemler bunlar tartışıldı, konuşuldu. Bizim ülkemizde Kürt sorunu diye bir sorun yoktur arkadaşlar. Burada yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Burada bölücü terör tehdidi var. Yollarınızı gelirken gördük. Yollarınız Orta Anadolu’nun birçok vilayetinden çok daha iyi. Buraya gelen hizmetler, orta Anadolu’nun veya Ege’nin birçok vilayetlerinden ilçelerinden çok çok daha iyidir. Devletimiz her türlü hizmetini tabii ki getirecek çünkü devletin en tabii hizmetleridir yol, su, sağlık, okul, eğitim... Devletimiz bu hizmetleri getiriyorsa bu sefer dönüp Allah’tan belanı mı istiyorsun diye sorarlar. Onu arıyorsa da onu bulacaktır. İfade ettiğim gibi biz bu memleketi sokakta bulmadık, yazı tura ile kazanmadık. Hiç kimseye de bırakıp gidecek tek bir karış toprağımız yok. Ocağımızda burada aslanlar gibi sancağımızı arkadaşlarımız dalgalandırıyor. Bundan sonra da dalgalandırmaya devam edecek."’