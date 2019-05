Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’ten 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle açıklama yayımladı. Ateş, mesajında “3 Mayıs 1944 hadiselerinin üzerinden 75 yıl geçti. Bir avuç Türk milliyetçisinin Türk milletinin tarihî ve kültürel gerçekleriyle çelişen yabancı fikir cereyanlarına karşı milli varlığımızı ve değerlerimizi müdafaa için verdikleri onurlu mücadelenin 75. yıl dönümünde, 1944’ü unutmuyor, bu destansı mücadelenin kahramanlarını hürmet ve minnetle yâd ediyoruz.” dedi.

Ateş, açıklamasında “3 Mayıs 1944, Ergenekon’da ateşe hükmedip dağları delen ve tüm engelleri ortadan kaldıran Türk milletinin yenilenen bir iman ve şuurla ayağa kalktığı gündür. Hürriyet meşalesini tutuşturarak dört bir tarafı işgal edilmiş olan Türk vatanını selamete erdiren Atatürk’ün yaktığı milli ateşin tekrar harlandığı şanlı bir gün, Türk fedakârlık ve kahramanlığının bir volkan gibi kaynadığı kutlu bir tarihtir. Bu manada, rahatlıkla ifade edebiliriz ki 20. asrın Türk milliyetçileri atalarının yüzünü kara çıkarmamış ve milli tarihimiz açısından şerefle hatırlanacak bir imtihan vermişlerdir. 3 Mayıs 1944, 20. yüzyıl Türk siyaset ve düşünce tarihinde ortaya çıkardığı sonuçlar ve yıllar sonrasında bile sarih bir şekilde görülebilen etkileri bakımından gerek genel Türk tarihi gerekse Cumhuriyet tarihi içerisinde önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Bu tarihte cereyan eden hadiseler ile Türk milliyetçiği fikriyatının siyasallaşması için zemin oluşmuş, Türk milliyetçiliğinin siyasi bir hareket hâline gelmesini sağlayan ilk tohumlar atılmıştır.” dedi.“Davası uğruna her türlü şahsi endişe ve menfaat hesabına gözünü kapatan; hiçbir tehdidin yıldıramadığı, her türlü baskı, zulüm ve işkenceye rağmen millî dava yolundan asla taviz vermeyen 23 şerefli, yüksek karakterli ve ahlaklı Türk milliyetçisi, milyonlarca Türk gencine ilham olmuştur. Milli kimlikte yaşanan tahribata, milli konularda gösterilen duyarsızlıklara bir başkaldırı niteliği taşıyan bu kutlu hareket, aziz milletimizin vicdanında ve bilhassa gençler üzerinde büyük bir tesir uyandırmış ve buna bağlı olarak Türk milliyetçiliğine duyulan ilgi katlanarak büyümüştür. On binlerce Türk genci nümayişler düzenlemiş ve böylece Türk milliyetçiliği fikri kuvveden fiile inkılâp etmiştir.” ifadelerini kullanan Ateş, “3 Mayıs 1944’ten bugüne, Türk milliyetçiliğine yönelik saldırılar farklı zamanlarda farklı tonlarda devam etmiştir. Türk milliyetçileri; Türklük davasını savundukları için işkencelere maruz kalmış, devlet varlığımıza, millet ve vatan bütünlüğümüze karşı yürütülen istila hareketlerine karşı durdukları için cezalandırılmış, milliyetçilik davası uğruna binlerce şehit ve gazi vermiştir. Türk milletine mensubiyetten gurur duyan Türk milliyetçileri, inandıkları değerler uğruna karşılaştıkları zulmü sabırla ve asaletle karşılamış, Türk devletine ve milletine asla küsmemişlerdir” diye konuştu.