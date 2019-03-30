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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’ten ittifak açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 15:25 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, ‘‘18-25 yaş arası ve ilk kez oy kullanacak olan sevgili gençleri geleceklerine sahip çıkmaya ve mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’ten ittifak açıklaması

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, ‘‘18-25 yaş arası ve ilk kez oy kullanacak olan sevgili gençleri geleceklerine sahip çıkmaya ve mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Yarın kendinizin ve ülkemizin geleceğine oy vereceğinizi unutmayın“ dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesinde Ülkü Ocakları’ndan yazılı açıklama geldi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş açıklamasında,“Siz, ışığını tarihin derinliklerinden; Metehan’dan, Sultan Alparslan’dan, Osman Gazi’den, Fatih Sultan Mehmet Han’dan, Mustafa Kemal Atatürk’ten alan gençlersiniz. Adını tarihe altın harflerle yazdırmış Asil Türk Milleti‘nin evlatlarısınız“ ifadelerine yer verdi.
Ülkücü Gençlik, Cumhur İttifakı’nın yanında
Geleceğin anahtarının Türk gençliğinin elinde olduğunu belirten Ateş,“ 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri‘ne artık sadece saatler kaldı. 18-25 yaş arasında olup; ilk kez oy kullanacak olan sevgili gençleri geleceklerine sahip çıkmaya ve mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Yarın kendinizin ve de ülkemizin geleceğine oy vermeyi unutmayın. Ülkücü Gençliğin kararı bellidir: Ülkücü Gençlik, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı‘nın yanındadır.‘ Çağ açıp çağ kapatan ecdadın, yeni bir çağı açacak olan mührü vuracak torunları olarak Türk Gençliği‘nin en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyor ve güveniyorum“ cümlelerini kullandı.

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