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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili bir açıklamada Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik yapılan eleştirilere tepki gösteren Ateş, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili de "Hassasiyetin çok yüksek olacağı belli olan şehit cenazesine katılması bir provokasyon değilse ahmaklıktır." dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yöneltilen eleştirilere tepki göstererek "Genel başkanımızın haklı uyarılarını enine boyuna düşünmeden sosyal medyada bir saldırı başlatmakta kimsenin haddi değildir." dedi.

Ateş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Her zamanki gibi kökü ve kökeni belli bazı odaklardan yönlendirilen bu saldırılarda, güya Genel Başkanımızın, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı desteklediği, savunduğu savı ileri sürülmektedir. Aklı kıt olana anlatmak, görmek istediği gibi görene göstermek zordur; ama yine de anlatalım. Kılıçdaroğlu'nun önlem almadan, HDP ile ittifakı bariz ortadayken, hassasiyetin çok yüksek olacağı belli olan şehit cenazesine katılması bir provokasyon değilse ahmaklıktır.

Genel başkanımızın haklı uyarılarını enine boyuna düşünmeden sosyal medyada bir saldırı başlatmakta kimsenin haddi değildir. Ancak görünen o ki CHP ikazı anlamamış ve liderimize laf yetiştirmeye hatta camiamızı töhmet altında bırakmaya gayret etmiştir. Ülkü Ocakları, liderine yapılacak saldırılara misliyle cevap verecektir. Sabrımız taşarsa öfkemiz sel olur. Kimse sokağı ajite etmemelidir.”

SINAN ATES

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Ülkü Ocakları MHP sinan ateş Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli

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