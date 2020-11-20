HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ülkü Ocakları: Hollanda, Avrupa Birliği'nin 'Bozkurtlar'ı yasaklayıp yaptırım listesine almasını istiyor

Ülkü Ocakları: Hollanda, Avrupa Birliği'nin 'Bozkurtlar'ı yasaklayıp yaptırım listesine almasını istiyor

20.11.2020 11:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ülkü Ocakları: Hollanda, Avrupa Birliği'nin 'Bozkurtlar'ı yasaklayıp yaptırım listesine almasını istiyor

Fransa ve Almanya’dan sonra Hollanda’da da, Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerinin yasaklanması ve Avrupa yaptırımlar listesine alınması gündemde.

Fransa ve Almanya’dan sonra Hollanda’da da, Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerinin Avrupa Birliği (**AB**) çapında yasaklanması**nı istedi. Hollanda da iki ülke gibi ayrıca Ülkü Ocakları’nın AB'nin yaptırımlar listesine alınmasını talep etti. İktidar ve muhalefet partilerinin ortak önerisiyle parlamento gündemine gel**en ve ilk onayı al**an önerge, hükümet tarafından incelendikten sonra bir kez daha oylanacak.**

Hollanda’da hükümet ortağı üç parti ile muhalefetteki Sosyalist Parti (SP) tarafından ortaklaşa verilen önerge, 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 147 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Önergeye sadece Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK (Düşün) Partisi destek vermedi.

Fransa'nın Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerini yasaklamasından sonra, Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) milletvekili Bente Becker, benzer bir kararın Hollanda'da alınmasını gündeme getirdi.

VVD milletvekilinin önerisine, hükümet ortakları Hıristiyan Demokrat Partisi (CDA) ile Demokratlar 66 (D66) ile muhalefetteki Sosyalist Parti de destek verdi.

İktidar ve muhalefete mensup 4 parti tarafından ortakalaşa hazırlanan önergede, yıllardır Hollanda'da faaliyette olan ve "Bozkurtlar" olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın, aşırı sağcı ve milliyetçi bir haraket olduğu belirtildi.

Önergede, Bozkurtlar'ın, "Hollanda toplumunda ciddi gerilime neden olduğu ve nüfus gruplarını birbirine düşürdüğü" savunuldu.

Bu nedenle, Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerinin yasaklanması ve Avrupa yaptırım listesine alınmasının mümkün olup olmadığının araştırılması istendi.

Şimdi ne olacak?

Hollanda Temsilciler Meclisi'nin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen öneri, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı tarafından incelenecek.

Daha sonra, Ülkü Ocakları'nın yasaklanması ve Avrupa yaptırımlar listesine alınmasına ilişkin öneri, Hollanda Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yeniden oylanacak.

Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerden destek gören DENK Partisi Arnhem İl Başkanı Yıldırım Usta, meclisin Ülkü Ocakları ile ilgili kararına sert tepki gösterdi.

Yerel kanal Omroep Gelderland'a göre Usta, meclis çoğunluğu tarafından kabul edilen önerge için, "İğrenç bir seçim söylemi. Demokratik değerler, seçim kazanımı için satışa çıkarılıyor" yorumunu yaptı.

Hollanda'da "Türk karşıtı duyguların altın çağını yaşadığını" savunan Usta, "Modern bir engizisyonda, resmi olarak var olmayan bir kuruluşu yasaklayarak, "Türkofobik cadı avına devam edildiğini" öne sürdü.

Hollanda'da, Mart ayında genel seçimler yapılacak.

Fransa'dan sonra, Almanya'da da hükümet ortağı Hıristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokratlar ve Yeşiller Partisi, Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin ortak öneriyi, parlamento gündemine taşıdılar.

Önerge sahibi partiler, meclis çoğunluğunu elinde bulunduruyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Şaşırtan koronavirüs önlemi: Artık kimse teklif edemiyorŞaşırtan koronavirüs önlemi: Artık kimse teklif edemiyor
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

ABD seçimlerinde yeni gelişme

ABD seçimlerinde yeni gelişme

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili paylaşım

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kritik uyarı

Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

Trafikte terör estirmişti! Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişme

Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer'den kritik 'seyahat kısıtlaması' değerlendirmesi

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

Taksiciden şaşırtan koronavirüs önlemi: Artık kimse teklif edemiyor

Şaşırtan koronavirüs önlemi: Artık kimse teklif edemiyor

TEM'de çekici dehşeti! Onlarca kişinin hayatını tehlikeye soktu

TEM'de çekici dehşeti! 'Abi bunun kafası güzel'

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.