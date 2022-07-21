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Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu kazada yaşamını yitirdi

21.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu (33) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu kazada yaşamını yitirdi

Kaza, gece saatlerinde Karasu- Kaynarca kara yolu Denizköy mevkinde meydana geldi. Mehmet Hocaoğlu kontrolündeki otomobil, Halil Bay yönetimindeki araç ve Recep Ali Kutlu idaresindeki traktör çarpıştı.

Kazada, Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Recep Ali Kutlu ve Hasan Bay ile Hasan Elmacı ve Haydar Kakıcı yaralandı. Haber verilmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Sakarya ülkü ocakları
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