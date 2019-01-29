Ülkü Ocakları’ndan Anıtkabir’e ziyaret

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, göreve yeni atanması münasebetiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Merkezi yöneticileriyle birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Ateş ziyaret sonrasında, “Aziz Atatürk, bizim başöğretmenimizdir, göreve gelmemiz münasebetiyle Atamızı ziyaret etmek istedik. Türk gençliğine büyük umutlarla bakıyor, yeni nesilleri yetiştirme irademizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini aşma, ülkemizi hak ettiği noktaya taşıma gayretinden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
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