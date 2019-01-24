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Ülkü Ocaklarından Bahçeli'ye 'Nutuk' hediyesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Ülkücü Gençlik Atatürk'ü Sattırmaz" kampanyası kapsamında "Nutuk" armağan etti.

Ülkü Ocaklarından Bahçeli'ye 'Nutuk' hediyesi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Bahçeli'nin himayelerinde düzenlenen kampanya doğrultusunda Türkiye genelinde 1881 "Nutuk" dağıtımı gerçekleştirmek için çalışma yürütüyor.

Ateş, bu kapsamda ziyarette bulunduğu Bahçeli'ye, Atatürk'ün kutlu mücadelesini anlattığı "Nutuk"u armağan etti.

Kaynak: AA

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Devlet Bahçeli Nutuk

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