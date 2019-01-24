Ülkü Ocaklarından Bahçeli'ye 'Nutuk' hediyesi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Bahçeli'nin himayelerinde düzenlenen kampanya doğrultusunda Türkiye genelinde 1881 "Nutuk" dağıtımı gerçekleştirmek için çalışma yürütüyor.
Ateş, bu kapsamda ziyarette bulunduğu Bahçeli'ye, Atatürk'ün kutlu mücadelesini anlattığı "Nutuk"u armağan etti.
Kaynak: AA
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