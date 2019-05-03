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Ülkü Ocaklarından bilgi yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 22:27 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen "Bilge Türk ve Dönence Dergileri Bilgi Yarışması"nın finali yapıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "Bilge Türk ve Dönence Dergileri Bilgi Yarışması"nın finali yapıldı.

Türkiye genelinde ilk turu yapılan, ardından bölge finallerinin tamamlandığı bilgi yarışmasının finali MHP Genel Merkezi'nde Gün Sazak Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, burada yaptığı açıklamada, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" kapsamında düzenledikleri yarışmanın Türk kültürünü yaşatmak için geleneksel hale getirileceğini kaydetti.

Yarışmada başarılı olanlara Ateş tarafından plaket verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı

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